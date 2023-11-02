Разведка США: ЧВК "Вагнер" может предоставить "Хезболла" российскую систему ПВО

В четверг, 2 октября, газета Wall Street Journal сообщила, что разведка США беспокоится о возможном сотрудничестве российской ЧВК "Вагнер" и ливанской группировки "Хезболла". Об этом пишет Русская служба BBC.
По данным газеты Wall Street Journal, разведка США получила данные о том, что ЧВК "Вагнер" может отправить "Хезболла" российскую систему ПВО, известную на Западе как SA-22.
В России она носит название "Панцирь-С1" - это ракетно-пушечный комплекс противовоздушной обороны.
"Один из американских чиновников заявил, что Вашингтон не подтвердил факт отправки этой системы. Но он отслеживает переговоры между ЧВК "Вагнер" и "Хезболла", и возможность таких поставок вызывает большие опасения", - сказано в публикации.
Газета напоминает, что США отправили в Восточное Средиземноморье свой авианосец, пытаясь таким образом предотвратить активное участие «Хезболлы» в войне ХАМАС против Израиля.
WSJ продолжает, что наемники ЧВК "Вагнер" действуют в Сирии, где также присутствуют члены "Хезболла" - военизированной группировки, которая опирается на поддержку Ирана.
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