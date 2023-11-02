Разведка США: ЧВК "Вагнер" может предоставить "Хезболла" российскую систему ПВО

По данным газеты Wall Street Journal, разведка США получила данные о том, что ЧВК "Вагнер" может отправить "Хезболла" российскую систему ПВО, известную на Западе как SA-22.

В России она носит название "Панцирь-С1" - это ракетно-пушечный комплекс противовоздушной обороны.

"Один из американских чиновников заявил, что Вашингтон не подтвердил факт отправки этой системы. Но он отслеживает переговоры между ЧВК "Вагнер" и "Хезболла", и возможность таких поставок вызывает большие опасения", - сказано в публикации.

Газета напоминает, что США отправили в Восточное Средиземноморье свой авианосец, пытаясь таким образом предотвратить активное участие «Хезболлы» в войне ХАМАС против Израиля.

WSJ продолжает, что наемники ЧВК "Вагнер" действуют в Сирии, где также присутствуют члены "Хезболла" - военизированной группировки, которая опирается на поддержку Ирана.