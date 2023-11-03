Swedbank предупреждает клиентов о новом виде мошенничества

Как подчеркивает Анита Кивкуцане, руководитель отдела предотвращения и расследования финансовых преступлений Swedbank: "Люди попадают в эти подобные художественному фильму схемы, поскольку действительно хотят помочь. Однако напоминаем, что

ни одна служба безопасности или Государственная полиция в своих операциях не будет использовать частные средства людей.

Кроме того, призываем людей критичнее относиться к сообщениям, которые получены от незнакомых людей, и не верить каждому, кто выдает себя за представителя какого-нибудь "правоохранительного учреждения"".

То, что в таких случаях необходимо критичнее оценивать полученные предложения, подтверждает и рассказанное обманутыми клиентами - в отдельных случаях мошенники даже призывали наличные деньги отвезти на такси в другой латвийский город и передать их "сотруднику служб безопасности". Поэтому Swedbank повторно призывает - критически относиться к любому, кто просит разгласить персональные данные,

ни в коем случае не отзываться на приглашение передать кому-то наличные деньги или сделать перечисление на "безопасный банковский счет",

а также при самых малейших подозрениях в попытке мошенничества связаться с банком, позвонив по номеру 674 444 44. В свою очередь, если люди передали деньги мошенникам или еще только общаются с ними, обязательно следует проинформировать Государственную полицию. Быстрое и точное предоставление информации - решающий фактор при поимке мошенников.

Помимо вышеупомянутого по-прежнему актуальны попытки мошенничества, когда клиентов устрашают якобы взломанным аккаунтом Google, для спасения которого надо разгласить персональную информацию. Кроме того, при звонках мошенники стараются вызвать эмоциональное потрясение в связи с якобы произошедшим подозрительным платежом или только что взятым кредитом, а также пытаются к устройствам клиентов добавить программатуру для дистанционного управления этими устройствами.

Даже если клиенты не понесли финансовые убытки, всегда надо помнить, что в интересах мошенников может быть поначалу только получить информацию, а использовать ее позже.