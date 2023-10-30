Еще один банк предупреждает о новой схеме телефонных мошенников

В Латвии стал популярным новый вид мошенничества, при котором жителям звонят от имени банка или полиции и заявляют, что на их счетах наблюдается подозрительная активность из-за недобросовестных сотрудников банка. После чего предлагают снять деньги со счета, чтобы защитить их от мошенничества.
Банк Luminor призывает жителей внимательно оценивать поступающие звонки и напоминает, что ни банк, ни Государственная полиция никогда не просят жителей принести в эти учреждения наличные или взять кредит, а также раскрыть свои данные.
В последний месяц появился новый вид мошенничества, когда жителям звонят из банка или из полиции и сообщают о подозрительной активности на их банковском счете, якобы совершенной с помощью недобросовестного сотрудника банка.
Несмотря на то, что жители и раньше получали подобные звонки, теперь преступники запустили новую схему мошенничества: во время телефонного разговора жителям сообщают о необходимости принять участие в разоблачении сотрудника банка
и просят снять деньги со счета и передать их наличными на "хранение" подставному сотруднику банка или сотруднику полиции.
Человеку говорят, что он должен пойти в отделение своего банка или в банкомат для снятия наличных с банковского счета, которые затем необходимо передать "сотруднику" полиции или банка, который примет деньги, чтобы защитить их от мошенничества.
Также были случаи, когда мошенники, выдавая себя за сотрудников банка или представителей полиции, требовали взять кредит якобы для расследования движения денег на банковском счете и выявления преступной деятельности, которые затем будут сняты со счета и переданы фальшивому сотруднику банка или сотруднику полиции, еще раз указав в качестве обоснования безопасное хранение денег.
"Если клиенту поступает подозрительный звонок из банка или полиции с просьбой совершить необычные операции с его банковским счетом, этот разговор следует немедленно прекратить и проинформировать об этом банк и Государственную полицию. Чем своевременнее будут приняты меры, тем больше шансов поймать преступников.
При этом жителям следует учитывать, что при переводе денежных средств третьим лицам любой, сам того не осознавая, может стать соучастником преступления в качестве посредника или "денежного мула", что тоже может повлечь ответственность, - рассказала эксперт по предотвращению мошенничества Luminor Мария Бриеде
Luminor напоминает, что мошенники часто вовлекают людей в мошеннические схемы, чтобы использовать их в качестве денежных курьеров с целью перевода незаконно полученных средств в финансовые учреждения других стран. Эти люди передают свои учетные данные для онлайн-банкинга или наличные деньги мошенникам за определенное вознаграждение, не осознавая, что их счета могут быть использованы для кражи сбережений других людей и что они тоже могут быть привлечены к ответственности за участие в мошенничестве.
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