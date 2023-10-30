Еще один банк предупреждает о новой схеме телефонных мошенников

Банк Luminor призывает жителей внимательно оценивать поступающие звонки и напоминает, что ни банк, ни Государственная полиция никогда не просят жителей принести в эти учреждения наличные или взять кредит, а также раскрыть свои данные.

В последний месяц появился новый вид мошенничества, когда жителям звонят из банка или из полиции и сообщают о подозрительной активности на их банковском счете, якобы совершенной с помощью недобросовестного сотрудника банка.

Несмотря на то, что жители и раньше получали подобные звонки, теперь преступники запустили новую схему мошенничества: во время телефонного разговора жителям сообщают о необходимости принять участие в разоблачении сотрудника банка

и просят снять деньги со счета и передать их наличными на "хранение" подставному сотруднику банка или сотруднику полиции.

Человеку говорят, что он должен пойти в отделение своего банка или в банкомат для снятия наличных с банковского счета, которые затем необходимо передать "сотруднику" полиции или банка, который примет деньги, чтобы защитить их от мошенничества.