В санкционный список США попал подданный Латвии

OFAC указало, что новые санкции направлены против лиц и организаций, которые способствуют войне России против Украины, предоставляя государству-агрессору необходимые технологии. Также в санкционный список попали лица, имеющие отношение к российской энергетической, металлургической и горнодобывающей промышленности, а также оборонным закупкам.

Информация, доступная Lursoft, показывает, что в санкционный список включены несколько лиц, связанных с ARX Financial Engineering Limited (ARX), финансовой инжиниринговой компанией, основанной в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​созданной для предоставления брокерских и инвестиционных услуг.

ARX ​​предлагала инвестиционные услуги также российским инвесторам. Среди них была возможность перевода российских финансовых активов для облегчения доступа к мировой финансовой системе.

ARX ​​занималась деятельностью по оказанию помощи в переводе российских рублей в доллары США из попавшего под санкции российского банка ВТБ. ARX ​​также определила способы снижения рисков активов клиента в случае санкций, сообщает Lursoft.

В связи с деятельностью ARX в санкционный список OFAC включены несколько человек, в том числе Скутелис. При этом Lursoft отмечает, что хозяйственная деятельность принадлежащей Скутелису Freedive Studios в Латвии была приостановлена в 2016 г. в связи с решением налогового управления Службы государственных доходов (VID). В Lursoft отмечают, что подпадающее под санкции лицо в настоящее время связано с зарегистрированной в Великобритании компанией LPP Wash My Bike.

Lursoft выяснила, что на данный момент в санкционные списки Латвии, ООН, Евросоюза, Великобритании и OFAC включены более 23 000 субъектов, в том числе более 20 человек из Латвии.