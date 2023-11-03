В санкционный список США попал подданный Латвии

В санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в четверг, 2 ноября, включены 130 человек, связанных с военной помощью РФ, в том числе подданный Латвии Донат Скутелис, следует из данных Lursoft.
OFAC указало, что новые санкции направлены против лиц и организаций, которые способствуют войне России против Украины, предоставляя государству-агрессору необходимые технологии. Также в санкционный список попали лица, имеющие отношение к российской энергетической, металлургической и горнодобывающей промышленности, а также оборонным закупкам.
Информация, доступная Lursoft, показывает, что в санкционный список включены несколько лиц, связанных с ARX Financial Engineering Limited (ARX), финансовой инжиниринговой компанией, основанной в Объединенных Арабских Эмиратах и созданной для предоставления брокерских и инвестиционных услуг.
ARX предлагала инвестиционные услуги также российским инвесторам. Среди них была возможность перевода российских финансовых активов для облегчения доступа к мировой финансовой системе.
ARX занималась деятельностью по оказанию помощи в переводе российских рублей в доллары США из попавшего под санкции российского банка ВТБ. ARX также определила способы снижения рисков активов клиента в случае санкций, сообщает Lursoft.
В связи с деятельностью ARX в санкционный список OFAC включены несколько человек, в том числе Скутелис. При этом Lursoft отмечает, что хозяйственная деятельность принадлежащей Скутелису Freedive Studios в Латвии была приостановлена в 2016 г. в связи с решением налогового управления Службы государственных доходов (VID). В Lursoft отмечают, что подпадающее под санкции лицо в настоящее время связано с зарегистрированной в Великобритании компанией LPP Wash My Bike.
Lursoft выяснила, что на данный момент в санкционные списки Латвии, ООН, Евросоюза, Великобритании и OFAC включены более 23 000 субъектов, в том числе более 20 человек из Латвии.
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