Видео ⟩ В Индонезии обрушился стеклянный мост. Погибла туристка

Мост на высоте 10 метров в сосновом лесу Геонг Лимпакувус в Индонезии был популярной туристической достопримечательностью. Когда стеклянные панели лопнули, на мосту находились 11 туристов.

Как пишет CNN Indonesia, несчастный случай произошел, когда группа туристов фотографировалась на мосту. Стекло в одном из пролетов моста треснуло и разбилось, в результате чего с моста упали два туриста. Еще двое успели схватиться за перила. Как сообщили в полиции, одна из упавших женщин скончалась, вторая получила легкие травмы.

Как сообщает издание, в ходе расследования выяснилось, что строители моста проявили халатность и использовали стекло толщиной около сантиметра. Сообщается также, что мост находился в плохом состоянии и не проверялся на безопасность.