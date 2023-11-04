Скончался музыкант, педагог и переводчик Зигурд Элсбергс

Зигурд Элсбергс родился в 1932 году в Лиепае. Во время Второй мировой войны он и его родители были беженцами и попали в Теплице-Шенау. В 1945 году он вернулся в Лиепаю, в 1953 году начал обучение в музыкальной средней школе Эмила Дарзиня.

Зигурд Элсбергс учился игре на скрипке в Латвийской государственной консерватории, а навыки ремонта и реставрации инструментов осваивал самостоятельно. Помимо музыкальной деятельности, он изучал шведский и норвежский языки в Стокгольмском университете, был поэтом. Он переводил стихи шведских авторов, устанавливал контакты со шведскими писателями и латышскими эмигрантами, писал под псевдонимом в латышской прессе за рубежом.

Его повседневная работа была связана с ремонтом и акустической настройкой инструментов, он также читал лекции по конструкции скрипок в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса и писал в периодических изданиях по вопросам конструкции инструментов.

В 2021 году Зигурд Элсбергс перевел цикл сонетов шведского поэта Эрика Линдегрена "Человек без пути", а также перевел стихи Томаса Транстремера (восемь стихотворений в сборнике "Воспоминания видят меня", 1999).

Зигурд Элсбергс был женат на переводчице и поэтессе Сольвейге Элсберге (1938-2021), в браке родилась переводчица норвежской литературы Райта Козловска (1962).

Во втором браке с поэтом Визмой Белшевичей (1931-2005) родились поэты и переводчики Клав Элсбергс (1959-1987) и Янис Элсбергс (1969).

Портал TVNET выражает соболезнования близким, друзьям и коллегам Зигурда Элсбергса.