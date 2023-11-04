Местные выборы в Молдове: европейские надежды и коррупция

69,5% кишеневцев проголосовали бы за вступление Молдовы в Евросоюз, если бы был объявлен соотвествующий референдум. Это следует из результатов опроса общественного мнения, представленных в середине октября экспертным сообществом WatchDog. "Кишинев никогда не был настолько проевропейским, как сейчас", - отмечает глава WatchDog Валериу Паша.

Фаворитом выборов столичного мэра, по данным социологов, является нынешний градоначальник Ион Чебан, представляющий новую проевропейскую партию MAN. За ним идет кандидат от правящей, еще более проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS) Лилиан Карп. Но ситуация не так проста, предупреждает Паша, ведь Чебан пока не осудил публично российское вторжение в Украину и заигрывает с пророссийским электоратом: "Есть опасение, что он может оказаться "троянским конем" Кремля". В 2019 году Чебан был избран мэром, будучи представителем пророссийской партии социалистов, а в 2014-м утверждал, что соглашение об ассоциации с ЕС приведет Молдову "к катастрофе".

В регионах ситуация гораздо сложнее, констатирует директор Института эффективной политики, политолог Виталий Андриевский. Выборы в местные советы проходят по партийным спискам, и они покажут, сможет ли правящая PAS взять большинство в более чем половине районов страны. Особенность молдавской политики в том, поясняет Андриевский, что политические силы в стране делятся на проевропейские или пророссийские, третьего не дано.