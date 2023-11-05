15-летний сын Кадырова стал начальником отдела безопасности своего отца

15-летний Адам Кадыров, который в сентябре 2023 года избил в чеченском СИЗО задержанного за сжигание Корана студента Никиту Журавеля, был назначен на "важную" и "ответственную" должность в службе безопасности своего отца - Рамзана Кадырова. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщил в Telegram министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В то же время командир спецполка МВД по Чечне имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев в своем блоге в Instagram уточнил, что речь идет о должности начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.