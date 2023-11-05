Израиль и Турция: между дружбой и враждой

"Роль посредника никогда не была реалистичной"

Сегодня Турция воспринимается в израильском обществе как союзник террористической организации, которая является "новой версией ИГ". В первые дни кризиса Анкара предложила посредничество, но это предложение не было принято. После этого Турция однозначно встала на сторону ХАМАС. Почетный посол Сафак Гёктюрк долгие годы работал в ближневосточном департаменте МИД Турции. Он подчеркивает, что с самого начала было ясно, что Турция может сыграть лишь ограниченную роль в поиске решения - отчасти из-за идеологических связей между правящей Партией справедливости и развития (ПСР) и ХАМАС.

По его мнению, такую позицию турецкого правительства следует понимать, прежде всего, с точки зрения внутренней политики. "Вероятно, оно осознало, что должно удовлетворить свою базу", полагает эксперт, а эта база состоит преимущественно из консервативных мусульманских избирателей.

Позитивный настрой разрушен

После многочисленных кризисов и обменов вербальными ударами в последние десятилетия, в 2021 году была сделана попытка сближения, когда две страны обменялись послами. Поводом для этого послужил визит в Турцию президента Израиля Ицхака Герцога.