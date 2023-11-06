Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября: Венера и Меркурий все перевернут

Неделя обещает быть благоприятной, но развиваться все будет постепенно. Эксперты DailyHoro рассказали, что что нужно сделать, чтобы добиться поставленных задач и обойти стороной препятствия в грядущие семь дней.
Сначала представителей большинства знаков Зодиака будут ждать трудности, но со среды ситуация стремительно начнет меняться в лучшую сторону благодаря Венере, которая перейдет 8 ноября в знак Весов. Далее 10 ноября к ней присоединится Меркурий. Астрологи отмечают, что в связи с этим творческие способности многих людей сильно возрастут. Многие смогут придумать нечто уникальное, а кто-то обнаружит в себе особый талант и поймет, в чем он мастер на все руки.
Овен
Чего на этой неделе Овнам стоит точно избегать, так это беспричинной праздности. Без побед и существенных прорывов в работе и любви лучше не радоваться раньше времени. Так как ситуация будет весьма динамичной. Все будет меняться очень быстро и порой незаметно, так что нужно смотреть в оба и быть готовыми ко всему. Не помешает капелька самокритики - уместной и не чрезмерной.
Телец
У Тельцов будут все шансы стать очень успешными и сотворить настоящее чудо в работе или бизнесе. Из-за этого у них может появиться много врагов. Как говорили в одном фильме: "Те, кто нас не любит, делятся на два типа - на тех, кто глуп, и на тех, кто нам завидует". В случае с Тельцами, к сожалению, в окружении будет больше людей второго типа, что крайне опасно и очень неприятно. Не нужно пытаться их переделать или в чем-то убедить.
Близнецы
Первое, что астрологи отмечают для Близнецов - не нужно сорить деньгами. Да, Меркурий будет в очень хорошей позиции с 10 ноября, но это не значит, что на выходных можно пуститься во все тяжкие и тратить деньги на все подряд. Желательно вкладываться во что-то необходимое, важное. Можно потратить немного денег на то, чтобы поднять настроение своим близким, второй половинке, сводить куда-нибудь детей.
Рак
Ракам нужно немного раскрепоститься, расслабиться. Наступает благоприятное время, но понедельник и вторник будут все еще опасными и непредсказуемыми днями. Вместо того чтобы переживать попусту, лучше научиться быть спокойными и думать о хорошем. Максимально сильно на этой неделе раскроется для многих Раков тема партнерства - на работе и дома. Не нужно быть долго в уединении и пытаться все делать самостоятельно.
Лев
Львам в период с 6 по 12 ноября ни в коем случае не стоит упускать важных деталей и мелочей. Астрологи напоминают Львам, что в любой бочке с дегтем всегда есть капля меда, поэтому проблемы не стоит расценивать как что-то исключительно плохое. Возможно, таким образом Вселенная и звезды пытаются направить Львов по верному пути. На этой неделе такой расклад очень даже возможен.
Дева
Девам не стоит взваливать на себя все тяготы мира. Пришла пора заняться тем, к чему больше всего лежит душа. Вполне вероятно, что многие представители данного знака Земли захотят сменить обстановку. Так вот для этого наступает идеальное время. Можно и даже нужно отправляться в путешествия, командировки и просто заниматься чем-то, на что не хватало времени в последние недели или месяцы.
Весы
Весам стоит отказаться от стратегии "агрессивного захвата". Да, у многих людей этого знака со среды или даже раньше могут проснуться инстинкты хищника, заставляющие их делать все ради успеха в любви или финансовой сфере. Наибольший доход будут приносить приятные и размеренные дела. Наибольшее удовольствие при общении с людьми будет доставлять спокойствие, доверие и неспешное развитие отношений.
Скорпион
У Скорпионов было непростое время, но спасательным кругом для них станет Венера. Именно она вдохнет в этих людей жизнь в среду или даже чуть раньше. Вполне вероятно, что найдутся те, кто все еще захочет обвести Скорпионов вокруг пальца, обмануть и воспользоваться их добротой, но представители данного знака смогут заранее определить таких людей за счет обостренной интуиции.
Стрелец
Стрельцов немного озадачит символизм всего происходящего на этой неделе. Искать тайный смысл в случайных победах не стоит, как и искать его в проигрыше и неудачах. Все, что будет происходить в период с 6 по 12 ноября, скорее всего, станет прямым следствием принятых ранее решений. Показать себя с лучшей стороны в любви и деловом общении Стрельцам помогут трудолюбие, смелость, оптимизм и немного юмора.
Козерог
Есть вероятность того, что к Козерогам в начале недели вернутся старые проблемы, но не стоит пугаться, поскольку уже со среды они начнут отступать. Яркие и позитивные эмоции периода с 8 по 12 ноября останутся в памяти на очень долгий срок, а вот те трудности и проблемы, с которыми столкнутся Козероги на своем пути 6 и 7 ноября, станут лишь мелочью. Про эти проблемы они в обозримом будущем даже не вспомнят.
Водолей
Жизнь Водолеев может наполниться противоречиями, но ничего страшного в этом нет. Бояться этого совершенно точно нет никакого смысла. Астрологи отмечают, что открытое противостояние переменам может навредить делам, любви, увлечениям. Водолеям не нужно бояться изменений. Их надо принимать и анализировать. Представителей данного знака часто относят к заносчивым людям, но на этой неделе нужно делать все ради того, чтобы этого не происходило.
Рыбы
Здоровые амбиции и рассудительность - вот то, к чему Рыбам с 6 по 12 ноября нужно стремиться больше всего. Это будет самым важным и первостепенным условием счастья в любви и успехов в работе. Астрологи рекомендуют представителям данного знака играть исключительно за команду добра. Не стоит никого предавать и обманывать, иначе можно сильно подпортить себе карму.
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