Фото ⟩ В РФ столкнулись две фуры с латвийскими номерами. Погибли водители - граждане Беларуси

Издание "Топ Тверь" со ссылкой на Telegram-канал "ВПскове" сообщает, что на трассе М-9 "Балтия" столкнулись две фуры Volvo. Очевидцы сообщают, что оба грузовых автомобиля были с латвийскими регистрационными знаками.

По данным областной Госавтоинспекции, авария произошла на 397-м километре трассы. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу и там столкнулся со второй фурой. Причины столкновения, по словам члена правления и исполнительного директора Латвийской ассоциации грузоперевозчиков Latvijas auto Александра Черкасова, пока не установлены.

Оба водителя погибли. Изданию Rus.LSM.lv в Latvijas auto сообщили, что грузовыми автомобилями управляли граждане Беларуси из Витебска. "Известно, что одна фура ехала на разгрузку, вторая была пустая. Это обе латвийские фирмы [владельцы] - довольно-таки старые. Водителями были белорусы - работали на законных основаниях", - рассказал изданию Александр Черкасов. По его словам, одному водителю было 27 лет, второму - 45 лет.

Как добавляет Rus.LSM, въезд фурам с номерами стран ЕС в Россию запрещен, но есть ряд исключений, связанных с грузом. Что именно везла загруженная машина, на данный момент неизвестно.