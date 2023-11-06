Фото ⟩ Группа Astro'n'out устроила грандиозное шоу в Риге

Поп-группа Astro'n'out была основана в 2003 году в Риге. Более широкое признание она получила с песней Daļa Rīgas. Astro'n'out создали несколько радиохитов: Gravitātei nē, Tici sev, Dejot trakāk, Multivitamīnu multipaka и многие другие.