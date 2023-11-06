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Фото ⟩ Группа Astro'n'out устроила грандиозное шоу в Риге

rus.tvnet.lv
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Astro'n'out
Astro'n'out Фото: Krists Luhaers

В пятницу, 3 ноября, латвийская группа Astro'n'out провела свой первый сольный концерт в "Арена Рига", собрав несколько тысяч зрителей.

Так музыканты отметили выход нового альбома "777". 

Смотрите, как это было!

Галерея: Концерт группы Astro'n'out

Поп-группа Astro'n'out была основана в 2003 году в Риге. Более широкое признание она получила с песней Daļa Rīgas. Astro'n'out создали несколько радиохитов: Gravitātei nē, Tici sev, Dejot trakāk, Multivitamīnu multipaka и многие другие.

Состав: Мара Упмане-Холштейне (вокал), Юрис Калнишс (гитара, электроника), Мартиньш Элертс (гитара, электроника), Томс Поишс (бас), Мартиньш Опманис (ударные).

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