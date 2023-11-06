К концу этой недели должна быть готова первая версия плана действий правительства

Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что первый проект - это только рабочий документ, который необходимо дополнительно обсудить в министерствах и в подсоветах, чтобы исправить и улучшить его. Как заявил руководитель департамента межведомственной координации Госканцелярии Петерис Вилкс, есть десятки вопросов, которые еще необходимо согласовать или следует включить не в план действий, а, например, в документ о налоговой политике и др.