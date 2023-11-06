К концу этой недели должна быть готова первая версия плана действий правительства

Центру межведомственной координации Государственной канцелярии поручено до конца текущей недели подготовить первый вариант плана действий правительства и разослать его членам Национального трехстороннего совета по сотрудничеству. Такая договоренность достигнута на заседании совета в понедельник.
Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что первый проект - это только рабочий документ, который необходимо дополнительно обсудить в министерствах и в подсоветах, чтобы исправить и улучшить его. Как заявил руководитель департамента межведомственной координации Госканцелярии Петерис Вилкс, есть десятки вопросов, которые еще необходимо согласовать или следует включить не в план действий, а, например, в документ о налоговой политике и др.
Премьер-министр сообщила, что в новом плане действий будут четкие цели и задачи, которые необходимо достичь.
Ожидается, что окончательный вариант плана действий правительства будет готов к концу декабря этого года.
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