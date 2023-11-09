Троицкий о приезде Пугачевой в РФ: "Они не знают, с кем имеют дело!"

Троицкий подчеркнул, что Алла Борисовна оказывает огромное влияние на умы тысяч россиян.

"Алла Пугачева - это фигура такого масштаба и такого значения, что вот так просто не сбросить со счетов. Это невозможно при всем желании того же Кремля.

Аллу Пугачеву знают и любят больше Владимира Путина. Что бы там ни говорила пропаганда, это уже находится в подкорке. В подсознании российского населения", - сказал Артемий Троицкий.

Публицист не стал скрывать, что он знает о цели визита Аллы Борисовны в РФ: "Это сугубо деловая [поездка]. Я даже сказал бы, бюрократическая поездка".

Троицкий подчеркнул, что этот кратковременный визит Примадонны в РФ всполошил "зигующих пропагандистов":

"Алла просто, как мышка, хвостиком махнула, и тут же повалились огромные конструкции. И точно так же взяла и уехала.

Алла Пугачева в Россию не собирается. И не собирается каяться, просить прощения или идти на поклон к Путину. Не будет этого никогда!.. Они не знают, с кем имеют дело!".

"Конечно же, Алла подсознательно влияет... Тот факт, что Пугачева показала Путину и нынешней власти средний палец... все равно это откладывается в голове", - считает рок-журналист.

Видео: Интервью с Артемием Троицким