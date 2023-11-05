Пугачева снова покинула Россию? Максим Галкин опубликовал фото с ней из Сигулды

Стоит отметить, что еще несколько дней назад Алла Пугачева была замечена в России. 2 ноября о том, что Пугачева въехала в Россию через погранпереход в Псковской области, со ссылкой на источники передали РИА "Новости" и Baza.

По какой причине артистка приехала в Москву, помощница Пугачевой не рассказала. На вопрос, сколько времени артистка планирует пробыть в Москве, Чупракова сказала, что "это неизвестно".

После приезда Пугачевой в Москву поползли различные слухи - например, желтая пресса сообщала, что певица хочет выкупить свой замок в деревне Грязь и вообще скоро решит вновь выйти на сцену.