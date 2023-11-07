Кулеба: Украину ждет худшая зима в истории

Кулеба: Бербок заверила меня, что Украину примут в ЕС

В начале ноября Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) в Берлине. Одной из тем, по его словам, было вступление Украины в Евросоюз. "Я не сомневаюсь, что Украина станет частью Европейского Союза, - сказал Кулеба Die Welt. - Я получил это заверение от Анналены Бербок".

Чтобы присоединиться к единому рынку ЕС, Украина должна реформировать систему правосудия и усилить меры по борьбе с коррупцией, добавил Кулеба. "Мы уже приняли соответствующие законы, которые теперь надо выполнять", - подчеркнул он.

"Если Запад не сможет выиграть эту войну, какую он тогда сможет выиграть?"

Глава украинского МИД также прокомментировал сентябрьское заявление Владимира Зеленского в Конгрессе США, что без поддержки Вашингтона Украина проиграет войну. "Зеленский сказал это американским сенаторам, чтобы они поняли всю срочность оказания военной помощи Украине. Если Запад не сможет выиграть эту войну, то какую он тогда сможет выиграть?" - задается вопросом Кулеба.

Он добавил, что, независимо от исхода президентских выборов в США 2024 года, Киев не может позволить себе зависеть исключительно от американской поддержки и сейчас "широко инвестирует в собственное производство всевозможных вооружений, значительно увеличивая собственное производство и милитаризируя экономику". Кулеба также отметил европейскую поддержку, "которую часто недооценивают": "Я думаю, что благодаря нашим друзьям в Европе и других странах мы не боимся сценария конца света".