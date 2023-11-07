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"Крепость Тайвань": как США втихую вооружают до зубов страну, которую они не признают

BBC News Русская служба
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BBC
При президенте Цай Инвэнь Тайвань стал громче заявлять об альянcе с США
При президенте Цай Инвэнь Тайвань стал громче заявлять об альянcе с США Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден недавно одобрил предоставление Тайваню относительно небольшого гранта в размере $80 млн на закупку американской военной техники. Почему наш корреспондент в Тайбэе считает это событие экстраординарным?

Для стороннего наблюдателя эта сумма может показаться не слишком-то крупной: один современный истребитель стоит дороже. К тому же Тайвань уже ожидает получение военного заказа от США на 14 с лишним миллиардов. Так что же волноваться по поводу каких-то 80 миллионов?

Пекин отреагировал на это с гневом, как он всегда делает в подобных случаях, но в этот раз ситуация отличается от обычной, пишет корреспондент Би-би-си на Тайване Руперт Уингфилд Хейз (с текстом его репортажа на английском языке вы можете ознакомиться здесь),

Фото: BBC

Дело в том, что $80 млн, о которых идет речь — это не заем, это деньги американских налогоплательщиков. Впервые за 40 лет Америка тратит собственные деньги на то, чтобы отправить оружие в страну, которую она официально даже не признает. И происходит это в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF).

С начала военного вторжения России в Украину по этой программе Киеву уже было предоставлено военной помощи примерно на $4 млрд.

Программу FMF использовали для многомиллиардной помощи Афганистану, Ираку, Израилю, Египту и так далее. Однако до сих пор это были лишь страны или организации, официально признанные ООН. А Тайвань такой страной не является.

Тайваню грозит аннексия со стороны Китая, который считает остров частью своей исконной территории
Тайваню грозит аннексия со стороны Китая, который считает остров частью своей исконной территории Фото: Getty Images

После того, как в 1979 году США прервали официальные дипломатические отношения с Тайванем ради отношений с КНР, они продолжали поставлять острову вооружения по так называемому «Закону об отношениях с Тайванем».

Задача заключалась в том, чтобы поставлять Тайваню достаточно оружия, чтобы он мог защититься от возможного китайского вторжения, но не так много, чтобы дестабилизировать отношения между Вашингтоном и Пекином.

Десятилетиями США прибегали к такой стратегической уловке, чтобы и с Китаем вести дела, и оставаться самым надежным союзником Тайваня.

Однако в последние 10 лет военный баланс в Тайваньском проливе стал заметно смещаться в пользу Китая. Старая формула перестала работать.

И хотя Вашингтон настаивает на том, что его политика не поменялась, в большой степени это произошло. Госдепартамент США поспешно отверг предположение, что FMF означает признание Тайваня.

В Тайбэе всем очевидно, что США меняют свои отношения с островом, особенно если учесть ту поспешность, с которой Вашингтон добивается перевооружения Тайваня. А помощь Тайваню очень даже нужна.

«США подчеркивают срочную необходимость в улучшении нашей боеспособности. Они отправляют Пекину ясный стратегический посыл, что стоят с нами плечом к плечу», — говорит законодатель Ван Тин Юй, представляющий правящую партию и поддерживающий тесные связи с президентом Тайваня Цай Инвэнь и американскими конгрессменами.

Он считает, что $80 млн — это лишь верхушка того, что на самом деле может быть огромными айсбергом, и напоминает, что в июле Джо Байден уже применил свои особые президентские полномочия, чтобы одобрить предоставление Тайваню военного снаряжения и услуг на $500 млн.

По словам Вана, Тайвань впервые с 1970-х годов готовится отправить в США на подготовку два пехотных батальона.

Однако ключевым вопросом, как он утверждает, остаются деньги: в ближайшие пять лет Тайвань может получить до $10 млрд, и это только начало.

Как отмечает директор тайбэйского аналитического центра Prospect Foundation Лай Ичин, на заключение сделки о поставках военного снаряжения может уйти до 10 лет, «но в рамках FMF США отправляют оружие прямо со своих складов, и это американские деньги, так что нам не нужно проходить весь процесс авторизации».

А это очень важно, если вспомнить, как Конгресс, мнения в котором разделились, задержал предоставление помощи Украине на миллиарды долларов. Даже при том, что Тайвань пользуется куда большей поддержкой обеих партий в Конгрессе.

Впрочем, нет сомнений в том, что война в Газе, как и война в Украине, сократят поставки американских вооружений на Тайвань. Поэтому президент Байден добивается выделения военной помощи Украине и Израилю, которая включает и дополнительные средства для Тайваня.

Сегодня Китай располагает самыми большими военно-морскими силами в мире. Фрегат с управляемым ракетным оружием «Юлин» (справа) и тральщик «Чиби» (в центре) в порту Сингапура
Сегодня Китай располагает самыми большими военно-морскими силами в мире. Фрегат с управляемым ракетным оружием «Юлин» (справа) и тральщик «Чиби» (в центре) в порту Сингапура Фото: Getty Images

Если вы спросите у министерства обороны Тайваня, на что будут потрачены американские деньги, там в ответ улыбнутся и промолчат. Но доктор Лай говорит, что при желании догадаться не трудно: это будут ПЗРК «Джавелин» и «Стингер», высокоэффективное оружие, которое легко освоить в войсках.

«У нас их недостаточно, и нам требуется много таких комплексов, — говорит он. — В Украине „Стингеры“ закончились очень быстро, и то, как применяет их Украина, свидетельствует о том, что нам, вероятно, понадобится в 10 раз больше того, чем мы сейчас располагаем».

Оценка наблюдателей, которые давно следят за ситуацией, неутешительна: остров совершенно неподготовлен к китайскому нападению. Список проблем не имеет конца.

В армии Тайваня имеются сотни устаревших основных танков, но крайне мало современных легких ракетных систем. Командная структура армии, ее тактика и военная доктрина не обновлялись вот уже около полувека. Множество передовых подразделений укомплектованы личным составом лишь на 60%.

Более того, система призыва работает плохо, а контрразведка в Китае практически не ведется.

В 2013 году Тайвань снизил продолжительность срочной службы с года до всего четырех месяцев, хотя в будущем году старый срок будет восстановлен. Но тут имеется и другая проблема: молодые люди, которые все же прошли военную подготовку, в шутку называют ее «летним лагерем».

«У нас не было регулярной подготовки, — признается один из тех, кто побывал в армии, — мы ездили на стрельбище раз в две недели, и там стреляли из оружия 1970-х годов. Да, мы стреляли по мишеням, но никто даже не учил нас, как правильно целиться, так что все то и дело промахивались. Упражнений вообще никаких не было, и хотя в конце устроили тест на физическую подготовку, никто к нему не готовился».

По словам этого молодого человека, старшие офицеры смотрели на новобранцев с полным безразличием и совершенно не были заинтересованы в том, чтобы чему-то их научить, отчасти потому, что времени на подготовку было отведено слишком мало.

Армия Тайваня по своим возможностям не идет ни в какое сравнение с китайской армией
Армия Тайваня по своим возможностям не идет ни в какое сравнение с китайской армией Фото: Getty Images

В Вашингтоне полагают, что у Тайваня просто не остается времени на реформу и реструктуризацию армии, поэтому американцы и взялись за ее переподготовку.

Десятилетиями политическое и военное руководство острова свято верило в то, что попытка захватить остров была бы для Китая слишком сложной и рискованной. Подобно островной Великобритании, Тайвань полагался в основном на свою авиацию и флот, в ущерб сухопутным силам.

«Идея заключалась в том, чтобы вступить в бой с противником в Тайваньском проливе и разгромить его в прибрежной зоне. Поэтому мы вложили огромные ресурсы в воздушную и морскую оборону», — говорит доктор Лай.

Но теперь Китай обладает крупнейшим военным флотом в мире, а его ВВС тоже превосходят тайваньские.

В ходе симуляции военных действий, отработанной аналитическим центром в прошлом году, выяснилось, что в случае конфликта с Китаем военно-морские и военно-воздушные силы Тайваня будут разгромлены в первые 96 часов сражения.

Под давлением Вашингтона Тайбэй переключается на новую стратегию «крепость Тайвань», которая обещает сделать завоевание острова Китаем чрезвычайно трудной задачей.

Ставка делается на сухопутные войска, пехоту и артиллерию, которые должны отразить нападение прямо на берегу, а при необходимости дать бой Народно-освободительной армии Китая в городах и наносить удары с баз, глубоко укрытых в горных джунглях. Но это означает, что главная задача по обороне Тайваня ложится на плечи устаревшей армии.

Главное преимущество Тайваня на случай его обороны заключается в том, что это гористый остров
Главное преимущество Тайваня на случай его обороны заключается в том, что это гористый остров Фото: Getty Images

«После того, как в 1979 году США прервали дипломатические отношения, наша армия находилась практически в полной изоляции. Поэтому она застряла на уровне американской военной доктрины времен войны во Вьетнаме», — говорит доктор Лай.

До недавнего времени это не волновало ни Тайбэй, ни Вашингтон, а тайваньские и американские компании в 1990-е и 2000-е строили фабрики по всему Китаю.

Пекин добивался вступления в ВТО и добился своего. Экономика Китая была включена в мировую экономику, а США полагали, что торговля и инвестиции обеспечат мир в Тайваньском проливе.

Однако появление Си Цзиньпина с его новым национализмом и вторжение России в Украину развеяли эти утешительные предположения.

Для Тайваня уроки вторжения России в Украину стали настоящим шоком. Они увидели, что на поле боя доминирует артиллерия со своей высокой скорострельностью и пугающей точностью.

Украинские расчеты быстро осознали, что сразу после залпа им необходимо менять позиции, иначе в считанные минуты по ним будет открыт российский контрбатарейный огонь.

А между тем на вооружении Тайваня по-прежнему стоит много орудий времен войны во Вьетнаме и даже Второй мировой. Они заряжаются вручную и малоподвижны, поэтому станут отличными мишенями.

Такая беззащитность Тайваня вынудила Вашингтон к решительным действиям. Вот почему тайваньские войска отправляются на подготовку в США, а американские инструкторы едут в Тайбэй, чтобы на местах обучать тайваньских морпехов и спецназовцев.

Си Цзиньпин не раз говорил, что при необходимости готов взять Тайвань силой
Си Цзиньпин не раз говорил, что при необходимости готов взять Тайвань силой Фото: Getty Images

И все же, как считает научный сотрудник Исследовательского института национальной обороны и безопасности в Тайбэе Уильям Чун, у Тайваня нет шансов самостоятельно отразить китайскую агрессию. И это еще один из уроков Украины.

«Судьбу Тайваня должно решать международное сообщество, — полагает доктор Чун, — если „Большая семерка“ или НАТО решат, что Тайвань важен для их собственных интересов, то тогда ситуация на Тайване выходит на международный уровень, потому что именно это заставит Китай дважды подумать о цене вопроса».

И поведение самого Китая, по его словам, невольно помогает в этом Тайваню.

«Китай демонстрирует свою экспансию в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, — указывает Чун, — и мы уже видим результат этого в Японии, где военный бюджет удвоился».

Этот результат, подчеркивает он, меняет расстановку региональных сил, будь то исторический саммит США, Японии и Южной Кореи, растущее значение таких объединений как неформальный военный альянс QUAD, объединяющий США, Австралию, Индию и Японию и трехсторонний пакт безопасности Aukus между Великобританией, США и Австралией, в рамках которого планируется построить новое поколение атомных подлодок, или укрепление связей между США и Филиппинами.

«Китай пытается изменить статус-кво в регионе, а это означает, что безопасность Тайваня напрямую связана с обстановкой в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, — напоминает доктор Чун, — и, стало быть, мы уже не находимся в изоляции».

Сейчас в США ведутся ожесточенные дебаты о том, как далеко можно и нужно заходить Вашингтону в поддержке Тайваня. Многие из тех, кто давно наблюдает за ситуацией в Китае, утверждают, что любое публичное заявление со стороны США скорее спровоцирует Пекин, нежели сдержит его. Но Вашингтону известно и то, что у Тайваня нет шансов защититься самостоятельно.

Поэтому как заметил один из обозревателей, знакомых с этой темой, «нам следует хранить молчание в этой стратегической головоломке, при этом вооружая Тайвань до зубов».

Фото: BBC

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Фото: BBC
BBC
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