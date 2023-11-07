"Крепость Тайвань": как США втихую вооружают до зубов страну, которую они не признают

По словам Вана, Тайвань впервые с 1970-х годов готовится отправить в США на подготовку два пехотных батальона.

Однако ключевым вопросом, как он утверждает, остаются деньги: в ближайшие пять лет Тайвань может получить до $10 млрд, и это только начало.

Как отмечает директор тайбэйского аналитического центра Prospect Foundation Лай Ичин, на заключение сделки о поставках военного снаряжения может уйти до 10 лет, «но в рамках FMF США отправляют оружие прямо со своих складов, и это американские деньги, так что нам не нужно проходить весь процесс авторизации».

А это очень важно, если вспомнить, как Конгресс, мнения в котором разделились, задержал предоставление помощи Украине на миллиарды долларов. Даже при том, что Тайвань пользуется куда большей поддержкой обеих партий в Конгрессе.

Впрочем, нет сомнений в том, что война в Газе, как и война в Украине, сократят поставки американских вооружений на Тайвань. Поэтому президент Байден добивается выделения военной помощи Украине и Израилю, которая включает и дополнительные средства для Тайваня.

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Если вы спросите у министерства обороны Тайваня, на что будут потрачены американские деньги, там в ответ улыбнутся и промолчат. Но доктор Лай говорит, что при желании догадаться не трудно: это будут ПЗРК «Джавелин» и «Стингер», высокоэффективное оружие, которое легко освоить в войсках.