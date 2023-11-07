Самое распространенное вирусное заболевание в этом сезоне - Covid-19

Если сравнивать нынешний сезон с прошлым годом, то в больницах было гораздо меньше пациентов с основным диагнозом Covid-19. В то же время, по словам Виксны, никуда не исчез и грипп.

Что касается инфицирования вирусными заболеваниями, то оно возрастает с увеличением числа контактов между людьми, кроме того, в осенне-зимний период иммунитет людей часто слабее.

Виксна также отметила, что люди прививаются, но, как правило, это те, кто прививался и раньше, а в группах, где "хотелось бы видеть увеличение", больших изменений не наблюдается.

Она подчеркнула, что особенно важна вакцинация для людей старше 65 лет.