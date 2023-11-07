В Латвии не хватает психиатров

В этом году из дополнительных 13,5 млн евро, необходимых для реализации плана развития психиатрии в 2023-2025 гг., была выделена лишь часть, и неясно, удастся ли найти 12,6 млн евро, необходимых в следующем году.

В прошлом году Рижский центр психиатрии и наркологии (RPNC) провел более 66 000 консультаций - это вдвое больше, чем в нормальных условиях при таком количестве специалистов, сообщил на заседании парламентской подкомиссии по общественному здоровью главный специалист Минздрава по психиатрии и руководитель амбулаторного центра RPNC в Пардаугаве Элмарс Тераудс.

Нехватка психиатров значительна: в настоящее время не хватает 25 психиатров для взрослых и девяти для детей, при этом в следующем году в сферу психиатрии придет меньше новых специалистов, то есть дефицит сохранится.