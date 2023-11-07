Трагическая авария в Кулдигском крае: местные жители рассказали свою версию произошедшего

На участке шоссе, ведущем из Скрунды в Кулдигу, недавно было положено новое покрытие - примерно год назад был реновирован асфальт и перекрашена горизонтальная дорожная разметка.

Несмотря на улучшения, в конце прошлой рабочей недели произошло самое тяжелое ДТП в истории округи. Вскоре после 21 часа 19-летний водитель Audi A4 приближался со стороны Кулдиги и вошел в поворот, который вьется вдоль автобусной остановки Ieras. На пассажирском сиденье находилась 17-летняя девушка.

В тот момент по противоложной полосе приближался автомобиль Audi A6, в которой ехали мужчина и женщина.

Местный житель рассказал, что людям было чуть за 30 и они были женаты. Полиция еще расследует обстоятельства произошедшего, но местные пока убеждены в том, что в роковой вечер произошло столкновение.

Audi A4 перевернулась на бок, но осталась на асфальте, в свою очередь автомобиль Audi A6 оказался в канаве.

С версией, что водитель Audi A4 выехал на встречну полосу, согласны и жильцы других ближайших домов. Некоторые еще отмечают, что маневр, скорее всего, был совершен, не снижая набранной на прямом участке дороги скорости.

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