СМИ: Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

Актриса навестила бывшего супруга после того, как вернулась из отпуска в Италии. У них получилось немного поговорить, но Уиллис не вспомнил ее. Согласно словам Мур, ей было известно, что заболевание прогрессирует, однако она не думала, что настолько.

Источник издания Closer Weekly отмечает, что это может быть из-за того, что Мур не входит в постоянное окружение актера. Его воспоминания об их супружеской жизни "могли угаснуть". Однако актер совместных с актрисой детей. Трое дочерей живут в доме актера и регулярно помогают ему.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что Уиллис страдает от афазии - нарушения речи, вызванного повреждением коры головного мозга. Это один из симптомов "лобно-височной деменции", которую впоследствии диагностировали у актера.

Ранее сценарист Гленн Гордон Кэрон, работавший с актером на съемках сериала "Детективное агентство "Лунный свет"" рассказал, что Уиллис практически не разговаривает с людьми, а также больше не может читать.