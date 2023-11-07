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В Дагестане задержан заместитель главы МВД республики

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Руфат Исмаилов
Руфат Исмаилов Фото: Ekrānuzņēmums

Утром во вторник был задержан заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов, сообщили российские пропагандистские издания ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на владеющие информацией источники.

По информации источников, дома и на работе у Исмаилова были проведены обыски.

РИА "Новости" утверждает, что Исмаилов подозревается во взяточничестве.

Более подробная информация об обстоятельствах произошедшего недоступна.

Не исключено, что задержание заместителя министра может быть связано с неспособностью правоохранительных органов остановить антисемитские погромы, произошедшие в конце октября.

28 октября в аэропорт Махачкалы вломилась толпа разъяренных людей после того, как в городе распространились слухи, что в аэропорт прибыли "беженцы из Израиля". Участники антисемитских погромов останавливали и допрашивали пассажиров, выбежали на взлетную полосу, занимались мародерством и вступили в столкновение с полицией.

На прошлой неделе правоохранительные органы Дагестана сообщили, что задержано более 80 участников погромов.

Следственный комитет РФ завел в связи с произошедшим уголовное дело.

В свою очередь, власти Дагестана лишь наложили на нескольких арестованных участников беспорядков административный арест за хулиганство, неподчинение полиции и несоблюдение правил митинга.

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