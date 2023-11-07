В Сейм передан для окончательного голосования пакет законопроектов о партнерстве

Большинство юридической комиссии Сейма постановило сегодня передать на окончательное чтение предложенный министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере пакет законопроектов о введении в Латвии института партнерства.
Входящие в пакет поправки к закону о нотариате предусматривают заключение и расторжение партнерства в нотариальном порядке. Предусмотрено, что партнерство может быть заключено двумя совершеннолетними лицами, состоящими в близких, личных отношениях и не имеющими ограничений для его заключения, таких как близкое родство.
Депутат Национального объединения Янис Грасбергс предложил заменить по всему тексту законопроекта слово "партнерство" на слово "домохозяйство" и исключить норму о том, что партнерство могут заключить только два лица, состоящие в близких отношениях. Эти предложения были отклонены большинством членов комиссии.
Было принято к сведению одно предложение - добавить в закон фразу о том, что "партнерство не приравнивается к браку".
Как заявил Андрей Юдин ("Новое Единство"), с точки зрения юридической техники некорректно пытаться перечислить все, что есть или чего нет в понятии партнерства. В то же время он понимает, что его коллега хочет указать на риски. Это подтвердил и сам Грасбергс, пояснив, что хотел "провести красные линии" и "придать закону дух, а не только букву". По его мнению, существует обоснованное опасение, что понятие партнерства со временем может быть сближено с понятием брака.
Эдгар Таварс из "Объединенного списка", также выразил свою озабоченность. Ссылаясь на прозвучавшее в СМИ заявление Либини-Эгнере о том, что поправки к Закону о нотариате - это "минимум из минимумов", Таварс задал риторический вопрос о том, что тогда является оптимальным или максимальным. По мнению Таварса, партнерство открывает перспективу однополых браков и усыновления детей.
Парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална объяснила депутатам, что поправки к закону о нотариате регулируют отношения между двумя людьми и государством, а Гражданский закон, который регулирует отношения между двумя людьми, в этом пакете не рассматривается. "Партнерство не может стать браком, поскольку этот вопрос не рассматривается в Гражданском законе", - подчеркнула Паэглькална.
Ожидается, что парламент примет решение по пакету в окончательном чтении 9 ноября.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!