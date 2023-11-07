В Сейм передан для окончательного голосования пакет законопроектов о партнерстве

Входящие в пакет поправки к закону о нотариате предусматривают заключение и расторжение партнерства в нотариальном порядке. Предусмотрено, что партнерство может быть заключено двумя совершеннолетними лицами, состоящими в близких, личных отношениях и не имеющими ограничений для его заключения, таких как близкое родство.

Депутат Национального объединения Янис Грасбергс предложил заменить по всему тексту законопроекта слово "партнерство" на слово "домохозяйство" и исключить норму о том, что партнерство могут заключить только два лица, состоящие в близких отношениях. Эти предложения были отклонены большинством членов комиссии.

Как заявил Андрей Юдин ("Новое Единство"), с точки зрения юридической техники некорректно пытаться перечислить все, что есть или чего нет в понятии партнерства. В то же время он понимает, что его коллега хочет указать на риски. Это подтвердил и сам Грасбергс, пояснив, что хотел "провести красные линии" и "придать закону дух, а не только букву". По его мнению, существует обоснованное опасение, что понятие партнерства со временем может быть сближено с понятием брака.