Как обезопасить детей от сексуального насилия?

В время кампании родители могут получить совет о том, как обезопасить своих детей. Для этого можно посетить так называемую "Комнату безопасности" на улице Бривибас, 40 в Риге. Она будет открыта до 12 ноября.

Госполиция сообщает, за первые шесть месяцев этого года жертвами преступлений были признаны 313 детей. При этом 59% из них - жертвы сексуальных преступлений.

"За полгода пострадали больше 180 детей.

Учитывая специфику этих преступлений, будем честны - никто не знает истинного количества преступлений.

Исходя из опыта, мы видим, что все эти преступления, которые происходят за закрытыми дверями, нередко там и остаются. И пострадавшие готовы об этом говорить только лет через 15-20", - рассказал для портала Rus.LSM начальник отдела управления превенции Государственной полиции Андис Ринквицс.

Кроме того, часто дети могут не понимать, что происходит на самом деле, потому что они слишком малы. Также дети могут не знать к кому обратиться за помощью и рассказать о пережитом. Поэтому сексуальное насилие остается скрытым "между строк".

"Я, как человек, который тоже столкнулся с таким видом насилия, понимаю, что это оставляет следы на много, много лет, скорее всего, даже на всю жизнь. После длительных терапий справившись с этой проблемой, понимаю, что сейчас моя очередь помочь другим выйти из этого депрессивного состояния и вылечить эти травмы», - поделилась актриса Инга Тропа.