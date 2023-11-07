Центр госязыка поддержал переименование улицы Маскавас и некоторых других улиц в Риге

Планируется, что улица Мирдзы Кемпе будет переименована в улицу Мартиньша Брауна, а улицу Судрабу Эджус можно было бы переименовать в улицу Эмилии Платере.

Название улицы Густава Клуциса могло бы быть изменено на "улица Рихарда Зариньша". Улица Анны Саксе отныне могла бы называться улицей Херманиса Самсонса, а улица Илменя - улицей Мелании Ванаги.

Также VVC согласился переименовать улицу Латгалес в улицу Яниса Клидзейса, а улицу Маскавас - в улицу Латгалес.

Ранее Центр общественной памяти сформировал список названий улиц, подлежащих переименованию. Организация предлагает запретить такие названия улиц и топонимов, которые прославляют коммунизм, тоталитарные режимы, власть, идеологию СССР или события, концепции или лиц, связанных с ними.

Также организация выступает за запрет названий, созданных в идеологических или пропагандистских целях КПСС, а также созданные в период политики русификации.

Кроме того, общество предлагает переименовать названия и запретить использование названий, содержащих антропонимы персон, которые являлись должностными лицами в КПСС.

Запрещается также использовать в названиях антропонимы лиц, которые до оккупации Латвии не были представителями государственной власти СССР, но действовали на территории Латвии или за ее пределами как представители Коммунистического Интернационала и его суборганизаций, а также спецслужб СССР, органов госбезопасности и так далее.

Ранее RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей Риги, как они относятся к идее переименовать улицу Маскавас. Ответы рижан смотрите на видео в статье!