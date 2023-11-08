После языковой проверки в спортивной школе Даугавпилса наказаны девять учителей

По ее словам, было проверено 88 педагогов спортивной школы, и девять были оштрафованы. Как передает Lsm.lv, с 11 тренерами были расторгнуты трудовые отношения, а шесть учителей во время проверки были на больничном.

По мнению Реке, если девять из 100 учителей, то есть менее 10%, не используют в полном объеме госязык, результат "не катастрофичен", и такова средняя статистика проверок в учебных заведениях.

В прошлом году подобная проверка в школе показала, что недостаточно владели латышским языком 23 из 57 тренеров, или 40%. Большинство преподавателей пересдали экзамен по языку и подтвердили свои знания, а 10% тренеров работу в Даугавпилсской спортивной школе не смогли продолжить.

В целом в школе имеется 17 спортивных секций и работают 102 тренера. Отстраненным от работы преподавателям дано три месяца на подготовку и повторное прохождение языковой проверки.