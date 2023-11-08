Фото ⟩ В оккупированном Луганске убит глава "народной милиции" ЛНР

Сын Филипоненко сообщил, что он погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в его машину, из-за чего он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Это не первое покушение на Филипоненко. Его автомобиль также был взорван 21 февраля, однако при этом пострадал только его водитель.

Пророссийских коллаборационистов на оккупированных Россией территориях Украины убивают регулярно.

Так, 7 октября в результате взрыва автомобиля в Новой Каховке погиб ответственный секретарь местного отделения российской правящей партии "Единая Россия" Владимир Малов.

В главном управлении разведки Минбороны Украины (ГУР) заявили, что операция по ликвидации Филипоненко было организовано совместно с местным движением сопротивления.

В ГУР утверждают, что Филипоненко "был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались бесчеловечным пыткам", а также лично "жестоко пытал людей".