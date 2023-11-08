Фото ⟩ В оккупированном Луганске убит глава "народной милиции" ЛНР

В результате покушения в оккупированном российскими войсками Луганске ликвидирован коллаборационист Михаил Филипоненко - бывший глава так называемого "Управления народной милиции" и депутат "Народного совета" самопровозглашенной "ЛНР", сообщили СМИ в среду, 8 ноября.
Сын Филипоненко сообщил, что он погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в его машину, из-за чего он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Это не первое покушение на Филипоненко. Его автомобиль также был взорван 21 февраля, однако при этом пострадал только его водитель.
Пророссийских коллаборационистов на оккупированных Россией территориях Украины убивают регулярно.
Так, 7 октября в результате взрыва автомобиля в Новой Каховке погиб ответственный секретарь местного отделения российской правящей партии "Единая Россия" Владимир Малов.
В главном управлении разведки Минбороны Украины (ГУР) заявили, что операция по ликвидации Филипоненко было организовано совместно с местным движением сопротивления.
В ГУР утверждают, что Филипоненко "был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались бесчеловечным пыткам", а также лично "жестоко пытал людей".
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