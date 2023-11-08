Глава МВД поддерживает необходимость допуска к гостайне для руководителей самоуправлений

Напомнив о геополитических вызовах и ситуации в Украине, министр заявил агентству LETA, что построение системы гражданской обороны невозможно без участия представителей самоуправлений.

"Важно, чтобы в гражданской обороне участвовал лояльный и адекватный руководитель, которому можно доверить не только публично доступную информацию", - сказал министр.

Во вторник Ринкевич не сообщил журналистам, какой орган государственной безопасности будет проверять муниципальных чиновников на допуска к гостайне. Одним из таких органов является Служба государственной безопасности (VDD), которую курирует министр внутренних дел.

Учитывая, что предложение президента поступило совсем недавно, министр не смог сказать, будет ли VDD выдавать разрешения муниципальным чиновникам потребуются ли VDD дополнительные ресурсы для их проверки.