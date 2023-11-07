Президент: руководство самоуправлений должно иметь допуск к гостайне

Он сообщил, что вскоре после государственных праздников предложит внести поправки в соответствующие законы, регулирующие доступ к государственной тайне. По словам президента, это связано с геополитической ситуацией, а также с планированием государственной и гражданской обороны.

"Я предложу сделать допуск к государственной тайне обязательным требованием для руководителей самоуправлений, их заместителей и исполнительных директоров,

что значительно улучшит сотрудничество самоуправлений с учреждениями, отвечающими за государственную безопасность, оборону и внутренние дела", - сказал Ринкевич.

Он сообщил, что поправки будут подготовлены и, возможно, обсуждены на одном из заседаний Сейма после 18 ноября.

Согласно закону, к государственной тайне допускается лицо, которое в силу своих служебных обязанностей или конкретного служебного задания должно выполнять работу, связанную с использованием или защитой государственной тайны, и которое получило специальный допуск, если ему необходим доступ к конфиденциальной, секретной или сверхсекретной информации.

Закон также предусматривает, что перед началом работы с государственной тайной лицо должно получить допуск к конфиденциальной, секретной и совершенно секретной информации.