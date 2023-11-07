Президент: руководство самоуправлений должно иметь допуск к гостайне

Обязанность получать допуск к государственной тайне может распространяться и на руководителей самоуправлений, их заместителей и исполнительных директоров, заявил во вторник, 7 ноября, журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Он сообщил, что вскоре после государственных праздников предложит внести поправки в соответствующие законы, регулирующие доступ к государственной тайне. По словам президента, это связано с геополитической ситуацией, а также с планированием государственной и гражданской обороны.
"Я предложу сделать допуск к государственной тайне обязательным требованием для руководителей самоуправлений, их заместителей и исполнительных директоров,
что значительно улучшит сотрудничество самоуправлений с учреждениями, отвечающими за государственную безопасность, оборону и внутренние дела", - сказал Ринкевич.
Он сообщил, что поправки будут подготовлены и, возможно, обсуждены на одном из заседаний Сейма после 18 ноября.
Согласно закону, к государственной тайне допускается лицо, которое в силу своих служебных обязанностей или конкретного служебного задания должно выполнять работу, связанную с использованием или защитой государственной тайны, и которое получило специальный допуск, если ему необходим доступ к конфиденциальной, секретной или сверхсекретной информации.
Закон также предусматривает, что перед началом работы с государственной тайной лицо должно получить допуск к конфиденциальной, секретной и совершенно секретной информации.
К конфиденциальным, секретным и совершенно секретным объектам государственной тайны не допускаются лица, отказавшиеся от гражданства Латвии и ограниченные в дееспособности в установленном законом порядке. К государственной тайне не допускаются лица, осужденные за умышленное преступление или за разглашение государственной тайны по неосторожности, независимо от погашения или снятия судимости.
К государственной тайне не допускаются также лицо, являющееся или являвшееся штатным или внештатным сотрудником, агентом, резидентом или держателем конспиративной квартиры служб безопасности СССР, Латвийской ССР или иностранного государства, не являющегося членом ЕС или НАТО.
Не допускается к государственной тайне лицо, которое после 13 января 1991 года являлось активным членом Коммунистической партии Советского Союза, Интерфронта, Объединенного совета трудовых коллективов, организации ветеранов войны и труда или Вселатвийского комитета спасения общества.
В допуске также отказывают лицу, в отношении которого в ходе проверки установлены факты, дающие основание сомневаться в его благонадежности и способности хранить государственную тайну или считать, что выдача специального разрешения не отвечает интересам государственной безопасности.
Закон также предусматривает, что неполучение специального допуска является достаточным основанием для отказа в приеме на работу, связанную с использованием или защитой государственной тайны.
Ранее президент Латвии выступил с еще одной инициативой.
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