Больницу Страдиня обвиняют в равнодушии персонала к умирающей женщине

Две сестры обратились в Инспекцию здравоохранения с просьбой оценить последние дни их матери в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня (PSKUS) - как качество лечения, так и отношение персонала, сообщает Латвийское телевидение.
Несмотря на то, что у 61-летней женщины была хроническая болезнь, не позволявшая сделать операцию, дочери скончавшейся женщины не могут смириться с отношением персонала к тяжело больной пациентке. По словам родственниц, обе сестры пытались быть рядом с матерью каждый день, однако персонал больницы это бесило. Дочери утверждают, что персонал не оказывал помощь и не высказывал уважительного отношения, как это предусматривает Закон о правах пациентов.
Теперь просьбу оценить оказанные матери услуги здравоохранения получили как PSKUS, так и Инспекция здравоохранения.
Больнице будет оценивать действия каждого конкретного работника. "Во время оценки мы будем уделять внимание как аспектам ухода, так и лечения", - указала член правления PSKUS Джинета Хейдрихсоне.
Закон о правах пациентов требует от руководителя медицинского учреждения разработать план реализации этих прав и их соблюдения.
Что касается качества оказываемой медицинской помощи, в Инспекцию здравоохранения за шесть месяцев текущего года поступило 29 заявлений по двум университетским больницам, 14 из которых касались нарушений прав пациентов. Пять заявок поступило от PSKUS, девять – от Рижской Восточной больницы.
При рассмотрении таких заявлений Инспекция здравоохранения обычно дает рекомендации по предотвращению нарушений. Но если в жалобе имя конкретного врача фигурирует повторно, следует и наказание. PSKUS также признает, что несколько работников сферы ухода уже были уволены с работы еще до подачи этой жалобы именно из-за своего отношения.
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