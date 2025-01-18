Дуров признает серьезность выдвинутых против него во Франции обвинений

Сервис обмена сообщениями, который Дуров создал вместе со своим братом в 2013 году, не был задуман как платформа для преступников, сказал он следователям через переводчика, свидетельствуют выдержки из его допроса в декабре.

"Рост его популярности, общее увеличение количества наших пользователей означало, что увеличилось и количество пользователей, использующих Telegram в преступных целях", - сказал Дуров.

Каждый раз, когда мы были информированы о незаконном использовании, мы старались удалить пользователей, нарушивших закон или правила платформы", - указал Дуров, отметив, что число удаленных аккаунтов составляет от 15 до 20 в месяц.

Допрос длился десять часов, в ходе которого было изучено 15 схем преступной деятельности, чему способствовала простота использования Telegram.

Дуров добавил, что его предприятие обязалось улучшить процессы модерирования, повторив таким образом публично высказанное в сентябре обещание теснее сотрудничать с учреждениями.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа после прибытия из Азербайджана.

Против него были выдвинуты обвинения в преступлениях, связанных с организованной преступностью, распространением наркотиков и детской порнографией, и все они связаны с политикой модерирования на платформе Telegram.

После вноса залога в размере пяти миллионов евро Дуров был освобожден под надзор суда.

Позднее он сказал, что выдвинул задачу усились борьбе с вредоносным содержанием в Telegram.

Дуров также пообещал принять меры против преступников на платформе.

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