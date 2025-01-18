Трамп устроит массовые аресты нелегальных мигрантов во вторник после инаугурации

Трамп, который возвращается в понедельник в Белый дом, во время предвыборной кампании обещал депортировать из США миллионы нелегальных иммигрантов.

Заявление Хомана стало ответом на сообщения издания Wall Street Journal и других американских СМИ о том, что новая администрация Трампа со вторника собирается проводить "миграционный рейд" в Чикаго.

"Это будет крупная операция по всей стране. Чикаго - лишь одно из многих мест", - сообщил Хоман в эфире телеканала Fox News.

Газета The Wall Street Journal писала, что "масштабный миграционный рейд" в Чикаго может стартовать во вторник, продлится всю неделю и к нему привлекут от 100 до 200 сотрудников Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE).

Представитель полиции Чикаго Дон Терри сообщил New York Times, что городской департамент полиции "не будет вмешиваться и препятствовать другим госучреждениям в исполнении их обязанностей".

Однако он уточнил, что департамент не фиксирует иммиграционный статус людей и не делится подобной информацией с федеральными иммиграционными службами.

Чикаго - один из нескольких городов США, управляемых демократами, который был объявлен "убежищем" для иммигрантов. Это означает, что местные власти не задерживают людей лишь из-за отсутствия легального иммиграционного статуса.

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