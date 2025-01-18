Уходящая суббота принесла не только солнце и нехарактерное для середины января тепло, но и важные новости. Оказывается, встречаются пациенты, которые мухлюют с назначенными врачом анализами - самолично ставят галочки в направлении. В свою очередь сотрудники Рижского зоопарка анонимно подняли тревогу из-за решения руководства учреждения ликвидировать стадо ошейниковых пекари, а в Латвию прибыл военнослужащие механизированного пехотного батальона и бронетехника из Швеции. Об этом и не только читайте в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за субботу, 18 января.
Главное за 18 января ⟩ Пациенты "дополняют" бланки анализов, тревожная новость от сотрудников зоопарка и прибытие шведских солдат
Новости дня:
Оказывается, встречаются пациенты, которые к анализам, назначенным врачом, самостоятельно добавляют свои пометки, ставя галочки в бланке напротив позиций, оплачиваемых государством. Разрешено ли такое самоуправство? Часто ли оно случается? Лежит ли это на совести самого пациента? Мы задали эти вопросы врачебным ассоциациям и лабораториям.
В субботу, 18 января, в Латвию прибыли военнослужащие механизированного пехотного батальона и бронетехника из Швеции, сообщили порталу TVNET представители Государственной канцелярии.
Сотрудники Рижского зоопарка анонимно подняли тревогу, их сердце разрывается из-за решения руководства учреждения ликвидировать стадо ошейниковых пекари. Причиной якобы является строительство новой гималайской экспозиции, и для пекари в зоопарке места больше не нашлось, сообщает 360 Ziņas.
В Латвии жителям необходимо учиться совершать покупки более выгодно, чтобы меньше ощущать рост цен на продукты и не допускать болезненного удара по личным финансам, заявил председатель правления SIA Latvijas Tirgotāju savienības (работающего под брендом LaTS) Раймонд Окманис.
Техническая инспекция железных дорог Латвии выдала разрешение компании AS Eesti Liinirongid (Elron) на проведение пробных поездок на участке железной дороги Валга - Рига. Эти поездки необходимы для сертификации поездов Stadler Flirt на латвийских железных дорогах, чтобы можно было запустить прямое сообщение между Тарту и Ригой, сообщает Rus.Postimees.
За рубежом:
Известный тренер по стрельбе норвежской сборной по биатлону Зигфрид Мазе рассказал о возможном возвращении спортсменов из России и Беларуси на международную арену. Это вызвало недоумение и смятение в биатлонном сообществе.
На севере штата Калифорния в США эвакуированы около 1500 человек из-за пожара, который вспыхнул на крупнейшем в мире заводе по производству аккумуляторов.
Глава оперативной группы немецкой армии по оказанию помощи Украине генерал-майор Кристиан Фройдинг, предупреждает, что Россия наращивает свои вооруженные силы сверх потребностей текущего конфликта, сообщает DPA.
Российская военная разведка ГРУ создала учебные центры в Москве и Санкт-Петербурге для подготовки иностранцев к проведению диверсий в западных странах. Об этом в интервью, опубликованном в пятницу, 17 января, рассказал журналист-расследователь изданий Der Spiegel и The Insider Христо Грозев, назвав эти центры "университетом диверсантов".
18 января на испанском горнолыжном курорте Астун, который находится в Пиренеях, произошла авария подъемника. Пострадали по меньшей мере 30 человек, сообщает AP со ссылкой на местные СМИ и оперативные службы.
Интересное чтиво:
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