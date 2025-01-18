Главное за 18 января Пациенты "дополняют" бланки анализов, тревожная новость от сотрудников зоопарка и прибытие шведских солдат

За рубежом:

Известный тренер по стрельбе норвежской сборной по биатлону Зигфрид Мазе рассказал о возможном возвращении спортсменов из России и Беларуси на международную арену. Это вызвало недоумение и смятение в биатлонном сообществе.

На севере штата Калифорния в США эвакуированы около 1500 человек из-за пожара, который вспыхнул на крупнейшем в мире заводе по производству аккумуляторов.

Глава оперативной группы немецкой армии по оказанию помощи Украине генерал-майор Кристиан Фройдинг, предупреждает, что Россия наращивает свои вооруженные силы сверх потребностей текущего конфликта, сообщает DPA.

Российская военная разведка ГРУ создала учебные центры в Москве и Санкт-Петербурге для подготовки иностранцев к проведению диверсий в западных странах. Об этом в интервью, опубликованном в пятницу, 17 января, рассказал журналист-расследователь изданий Der Spiegel и The Insider Христо Грозев, назвав эти центры "университетом диверсантов".

18 января на испанском горнолыжном курорте Астун, который находится в Пиренеях, произошла авария подъемника. Пострадали по меньшей мере 30 человек, сообщает AP со ссылкой на местные СМИ и оперативные службы.

Интересное чтиво:

15 января скончался великий кинорежиссер Дэвид Линч. Его фильмы редко становились хитами проката, тем не менее о постановщике знает каждый киноман. TVNET+ вспоминает, как таинственный сюрреалист, несмотря на сложности, навсегда вошел в историю кино, перевернул развитие телевидения, а потом растворился в неизвестности.