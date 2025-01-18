Le Monde: большое количество жертв в войне против Украины может стать для Кима проблемой

Издание напоминает, что по данным южнокорейской разведки, из 12 000 северокорейских солдат, которые с октября 2024 года размещены в Курской области России, убиты около 300 и ранены 2700.

В то же время один из нейтрализованных северокорейских солдат в своем дневнике утверждал, что их используют как "людей - приманки" в борьбе с дронами противника: солдат выходит из укрытия, чтобы привлечь дрон, а два его напарника остаются там и ждут.

"Когда беспилотник подлетает, его можно сбить. Однако часто дрон быстрее солдат, находящихся в укрытии, и человек, которого используют в качестве приманки, погибает. Даже ценой своей жизни я без колебаний выполню приказ нашего верховного лидера", - писал в дневнике солдат.

По данным украинской разведки, северокорейских военных используют и как "поисковиков мин". Они передвигаются в ряд в 3-4 метрах друг от друга. Если кому-то из них не повезло, он или умирает сразу же, или же его убивают. В свою очередь бойцам северокорейских подразделений приказано кончать с собой, чтобы избежать плена.