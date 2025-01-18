Большое число погибших и раненых северокорейских солдат в войне против Украины может стать проблемой для лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает УНИАН со ссылкой на издание Le Monde.
Le Monde: большое количество жертв в войне против Украины может стать для Кима проблемой
Издание напоминает, что по данным южнокорейской разведки, из 12 000 северокорейских солдат, которые с октября 2024 года размещены в Курской области России, убиты около 300 и ранены 2700.
В то же время один из нейтрализованных северокорейских солдат в своем дневнике утверждал, что их используют как "людей - приманки" в борьбе с дронами противника: солдат выходит из укрытия, чтобы привлечь дрон, а два его напарника остаются там и ждут.
"Когда беспилотник подлетает, его можно сбить. Однако часто дрон быстрее солдат, находящихся в укрытии, и человек, которого используют в качестве приманки, погибает. Даже ценой своей жизни я без колебаний выполню приказ нашего верховного лидера", - писал в дневнике солдат.
По данным украинской разведки, северокорейских военных используют и как "поисковиков мин". Они передвигаются в ряд в 3-4 метрах друг от друга. Если кому-то из них не повезло, он или умирает сразу же, или же его убивают. В свою очередь бойцам северокорейских подразделений приказано кончать с собой, чтобы избежать плена.
"Число погибших в подразделениях, направленных на фронт в Украину, поставило Ким Чен Ына в деликатную ситуацию. В какой-то момент ему придется оправдывать присутствие северокорейских солдат в Украине и сообщать о случаях смерти", - пишет издание.
В Северной Корее те, кто умер за родину, считаются мучениками. И ежегодно лидер выражает им уважение на кладбищах. По мнению аналитика Колина Звирко, в случае войны в Украине у Ким Чен Ына две возможности: или отдать останки погибших солдат, как это делал его дедушка Ким Ир Сен, когда в ходе войны в Сирии были убиты северокорейские пилоты, или репатриировать павших, организовав церемонии по кремации и создав новое кладбище мучеников.
"В обоих случаях, чтобы не позволить семьям погибших создать проблемы, ему придется обеспечить им компенсации или пригрозить, что они потеряют военные преимущество или даже будут помещены в трудовые лагеря".
В то же время издание утверждает, что возможное развертывание новых северокорейских подразделений на украинском фронте вряд ли станет решающим преимуществом для России, поскольку, хотя эти люди храбры и хорошо обучены, они не готовы к современным боевым действиям.
В свою очередь украинский военный аналитик Александр Коваленко считает, что Северная Корея "неизбежно" отправит в ближайшее время в Россию партию новых солдат. По мнению эксперта, Пхеньян не будет ждать, пока будут "уничтожены" оставшиеся 8000 ранее отправленных солдат.
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