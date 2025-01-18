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Le Monde: большое количество жертв в войне против Украины может стать для Кима проблемой

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Ким Чен Ын и взятый в плен северокорейский солдат
Ким Чен Ын и взятый в плен северокорейский солдат Фото: UNIAN

Большое число погибших и раненых северокорейских солдат в войне против Украины может стать проблемой для лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает УНИАН со ссылкой на издание Le Monde.

Издание напоминает, что по данным южнокорейской разведки, из 12 000 северокорейских солдат, которые с октября 2024 года размещены в Курской области России, убиты около 300 и ранены 2700.

В то же время один из нейтрализованных северокорейских солдат в своем дневнике утверждал, что их используют как "людей - приманки" в борьбе с дронами противника: солдат выходит из укрытия, чтобы привлечь дрон, а два его напарника остаются там и ждут.

"Когда беспилотник подлетает, его можно сбить. Однако часто дрон быстрее солдат, находящихся в укрытии, и человек, которого используют в качестве приманки, погибает. Даже ценой своей жизни я без колебаний выполню приказ нашего верховного лидера", - писал в дневнике солдат.

По данным украинской разведки, северокорейских военных используют и как "поисковиков мин". Они передвигаются в ряд в 3-4 метрах друг от друга. Если кому-то из них не повезло, он или умирает сразу же, или же его убивают. В свою очередь бойцам северокорейских подразделений приказано кончать с собой, чтобы избежать плена.

"Число погибших в подразделениях, направленных на фронт в Украину, поставило Ким Чен Ына в деликатную ситуацию. В какой-то момент ему придется оправдывать присутствие северокорейских солдат в Украине и сообщать о случаях смерти", - пишет издание.

В Северной Корее те, кто умер за родину, считаются мучениками. И ежегодно лидер выражает им уважение на кладбищах. По мнению аналитика Колина Звирко, в случае войны в Украине у Ким Чен Ына две возможности: или отдать останки погибших солдат, как это делал его дедушка Ким Ир Сен, когда в ходе войны в Сирии были убиты северокорейские пилоты, или репатриировать павших, организовав церемонии по кремации и создав новое кладбище мучеников.

"В обоих случаях, чтобы не позволить семьям погибших создать проблемы, ему придется обеспечить им компенсации или пригрозить, что они потеряют военные преимущество или даже будут помещены в трудовые лагеря".

В то же время издание утверждает, что возможное развертывание новых северокорейских подразделений на украинском фронте вряд ли станет решающим преимуществом для России, поскольку, хотя эти люди храбры и хорошо обучены, они не готовы к современным боевым действиям.

В свою очередь украинский военный аналитик Александр Коваленко считает, что Северная Корея "неизбежно" отправит в ближайшее время в Россию партию новых солдат. По мнению эксперта, Пхеньян не будет ждать, пока будут "уничтожены" оставшиеся 8000 ранее отправленных солдат.

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