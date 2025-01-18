Бывший адвокат Трампа: он недолюбливает Зеленского и может вывести США из НАТО

16 января руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча Трампа и Зеленского состоится очень скоро.

"Не стану вдаваться в детали, потому что я очень уважаю наших партнеров и их законодательство. Но поверьте, начиная с 20 января эти консультации и контакты будут максимально эффективными", - сказал Ермак в эфире национального телемарафона.

"И мы будем работать над тем, чтобы встреча президентов состоялась как можно скорее, потому что это крайне важно", - добавил он.

"Очень важно, чтобы новая администрация как можно быстрее была столь же глубоко в материале и осведомлена о реальной обстановке на поле боя, как администрация Джо Байдена", отметил Ермак.

"Я не верю ни в какой сценарий, при котором Трамп пойдет на шаги, делающие Америку слабее. А ведь без сильной Украины, которая не останется без справедливого мира, и Америка не будет сильной. Я точно знаю, что Трамп хочет закончить эту войну, для него это важно", - заключил руководитель Офиса Зеленского.

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