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Бывший адвокат Трампа: он недолюбливает Зеленского и может вывести США из НАТО

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: AP/Scanpix

Новоизбранный президент США Дональд Трамп испытывает личную неприязнь к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и, возможно, попытается добиться выхода США из НАТО. Об этом в интервью немецкому телеканалу N-TV заявил бывший адвокат Трампа Майкл Коэн.

"Думаю, что он выйдет из НАТО. Трамп говорил об этом в 2017 году, а также в ходе нынешней предвыборной кампании. Он считает, что НАТО - пустая трата денег. Если кто-то хочет, чтобы США его защищали, за это придется заплатить", - так Коэн описывает взгляды Трампа.

По мнению бывшего адвоката, непредсказуемость и эго Трампа могут стать серьезной проблемой для Украины.

"Зеленский не сделал того, что Дональд от него требовал. А именно, он не начал расследование против Байдена. Поэтому Трамп недолюбливает Зеленского. Они могут сколько угодно жать друг другу руки. Но на деле это ничего не значит", - считает Коэн.

Однако есть и другая точка зрения. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью немецкому журналу Der Spiegel выразил уверенность, что раздутое эго Трампа может пойти Украине на пользу.

"В каком-то смысле я оптимист и надеюсь, что президент Трамп не захочет выглядеть проигравшим. Он не захочет быть тем, кто потеряет Украину", - заявил отставной генерал.

16 января руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча Трампа и Зеленского состоится очень скоро.

"Не стану вдаваться в детали, потому что я очень уважаю наших партнеров и их законодательство. Но поверьте, начиная с 20 января эти консультации и контакты будут максимально эффективными", - сказал Ермак в эфире национального телемарафона.

"И мы будем работать над тем, чтобы встреча президентов состоялась как можно скорее, потому что это крайне важно", - добавил он.

"Очень важно, чтобы новая администрация как можно быстрее была столь же глубоко в материале и осведомлена о реальной обстановке на поле боя, как администрация Джо Байдена", отметил Ермак.

"Я не верю ни в какой сценарий, при котором Трамп пойдет на шаги, делающие Америку слабее. А ведь без сильной Украины, которая не останется без справедливого мира, и Америка не будет сильной. Я точно знаю, что Трамп хочет закончить эту войну, для него это важно", - заключил руководитель Офиса Зеленского.

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