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Видео ⟩ Кризис в Резекне: сокращают персонал школы для тяжелобольных детей

rus.tvnet.lv
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Кризис в Резекне: сокращают персонал школы для тяжелобольных детей
Кризис в Резекне: сокращают персонал школы для тяжелобольных детей Фото: Ekrānuzņēmums no video

Муниципалитет Резекне, находящийся на грани банкротства, решил уволить часть сотрудников Резекненской основной школы, чтобы сэкономить деньги. В этой школе учатся дети с тяжелыми нарушениями функционального развития, сообщает программа Bez Tabu.

К журналистам Bez Tabu обратилась жительница Резекне, чей ребенок с тяжелыми функциональными нарушениями учится в этой школе.

Муниципалитет принял решение сократить 10 штатных должностей в этой школе, чтобы сэкономить около 120 000 евро.

"Это выход? Они [увольняемые] помогают детям в этом учебном заведении. Все мы, родители, обеспокоены, но ничего не можем сделать. Такая ситуация в городе: экономия ведется за счет детей-инвалидов, администрация [школы] тоже в шоке. Они не ожидали такого решения. Это неправильный подход. Вы [в думе] увольняетесь, из зарплаты в думе удерживаете 100 евро. Это ужасно!" - возмущается жительница Резекне.

Были уволены хозяйственные работники, две няни, один помощник учителя и один работник по уходу за детьми. Представитель управления образования муниципалитета заявил, что увольнение сотрудников не связано с финансовыми проблемами местной власти.

Ранее сообщалось, что муниципалитет Резекне находится на грани банкротства.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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