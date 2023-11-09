Видео ⟩ Кризис в Резекне: сокращают персонал школы для тяжелобольных детей

Муниципалитет Резекне, находящийся на грани банкротства, решил уволить часть сотрудников Резекненской основной школы, чтобы сэкономить деньги. В этой школе учатся дети с тяжелыми нарушениями функционального развития, сообщает программа Bez Tabu.
К журналистам Bez Tabu обратилась жительница Резекне, чей ребенок с тяжелыми функциональными нарушениями учится в этой школе.
Муниципалитет принял решение сократить 10 штатных должностей в этой школе, чтобы сэкономить около 120 000 евро.
"Это выход? Они [увольняемые] помогают детям в этом учебном заведении. Все мы, родители, обеспокоены, но ничего не можем сделать. Такая ситуация в городе: экономия ведется за счет детей-инвалидов, администрация [школы] тоже в шоке. Они не ожидали такого решения. Это неправильный подход. Вы [в думе] увольняетесь, из зарплаты в думе удерживаете 100 евро. Это ужасно!" - возмущается жительница Резекне.
Были уволены хозяйственные работники, две няни, один помощник учителя и один работник по уходу за детьми. Представитель управления образования муниципалитета заявил, что увольнение сотрудников не связано с финансовыми проблемами местной власти.
Ранее сообщалось, что муниципалитет Резекне находится на грани банкротства.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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