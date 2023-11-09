Видео ⟩ Кризис в Резекне: сокращают персонал школы для тяжелобольных детей

"Это выход? Они [увольняемые] помогают детям в этом учебном заведении. Все мы, родители, обеспокоены, но ничего не можем сделать. Такая ситуация в городе: экономия ведется за счет детей-инвалидов, администрация [школы] тоже в шоке. Они не ожидали такого решения. Это неправильный подход. Вы [в думе] увольняетесь, из зарплаты в думе удерживаете 100 евро. Это ужасно!" - возмущается жительница Резекне.