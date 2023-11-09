Министр: директорам школ можно было бы разрешить обыскивать вещи школьников

Министр заявил агентству LETA, что в нынешних условиях нужно уделять очень большое внимание безопасности, однако массово вызывать полицию в школы для проведения обыска в вещах учеников невозможно, так как у полиции нет таких ресурсов и школ очень много.

Сначала нужно дать возможность выявить возможное нарушение без участия полиции. Если у руководства школы есть подозрения в нарушении, например, при обнаружении в вещах ученика подозрительного вещества, то соответственно запускается процедура и вызывается полиция, пояснил Козловскис.

Однако министр не отрицал, что при внедрении такой инициативы необходимо подумать о ее приведении в соответствие с правами человека, в том числе правом на частную собственность.

Кроме того, министр напомнил, что в других странах требования безопасности гораздо серьезнее, например, проводятся проверки металлодетекторами.

Как сообщалось, во вторник, 7 ноября, президент Эдгар Ринкевич подписал и направил в Сейм две законодательные инициативы, призывающие внести поправки в закон об образовании и в закон о праздничных, памятных и отмечаемых днях.