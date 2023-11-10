Видео ⟩ Депортированный в РФ украинский подросток попросил Зеленского вернуть его на родину

Видео, записанное молодым человеком, опубликовала в социальных сетях адвокат Екатерина Бобровская, которая представляет его интересы в Украине.

"Я, Ермохин Богдан, нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович, помочь мне вернуться домой", - говорит 17-летний молодой человек на видео.

Видео: Обращение Богдана Ермохина

Несколько лет назад Богдан потерял обоих родителей. До полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года он учился в металлургическом техникуме в Мариуполе. Его опекуном был директор техникума.

После того как Россия оккупировала Мариуполь, Богдана Ермохина вывезли в Россию и отдали в приемную семью в Подмосковье.

В марте 2023 года он пытался сбежать из России в Украину. Его задержали недалеко от белорусско-украинской границы.

Тогда российские власти заявили, что инцидент был провокацией и что молодого человека пытались заманить в Украину манипуляциями и угрозами. Сам молодой человек произошедшее не комментировал.

В ноябре стало известно, что в декабре 2023 года, когда ему исполнится 18 лет, Ермохин должен приехать в военный комиссариат в Москве.

На данный момент у молодого человека имеется только российский паспорт, что позволяет российским властям считать его лицом, подлежащим военной службе.