Меладзе выступил с фавориткой брата, а в семье Пугачевой пополнение?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Валерий Меладзе выступил с новой фавориткой брата?

В начале октября 2023 года Вера Брежнева написала публикацию в соцсетях. Ее текст СМИ и поклонники стали трактовать как объявление о разводе с Константином Меладзе спустя восемь лет брака. Тем более, что ранее уже ходили слухи о расставании пары.

Кроме этого, Константин Меладзе неожиданно записал трек с 22-летней солисткой группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой. Отметим, что журналисты подчеркивали, что раньше Вера якобы не разрешала мужу петь с другими артистками.

Сейчас у брат Константина Валерия идет гастрольный тур по Европе. Во время выступления в Берлине он вывел на сцену Софию, пишет портал Woman.

Напомним, в Риге Валерий Меладзе выступит 1 декабря.

Jūrmala, 21.07.2019, Laima Rendezvous Jūrmala. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp Фото: Konstantin Sednev

В семье Пугачевой и Галкина пополнение?