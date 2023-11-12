Меладзе выступил с фавориткой брата, а в семье Пугачевой пополнение?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой и братьях Меладзе.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
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Валерий Меладзе выступил с новой фавориткой брата?
В начале октября 2023 года Вера Брежнева написала публикацию в соцсетях. Ее текст СМИ и поклонники стали трактовать как объявление о разводе с Константином Меладзе спустя восемь лет брака. Тем более, что ранее уже ходили слухи о расставании пары.
Кроме этого, Константин Меладзе неожиданно записал трек с 22-летней солисткой группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой. Отметим, что журналисты подчеркивали, что раньше Вера якобы не разрешала мужу петь с другими артистками.
Сейчас у брат Константина Валерия идет гастрольный тур по Европе. Во время выступления в Берлине он вывел на сцену Софию, пишет портал Woman.
Напомним, в Риге Валерий Меладзе выступит 1 декабря.
В семье Пугачевой и Галкина пополнение?
На днях Максим Галкин поделился в соцсетях видео с щенком черного цвета. Породу юморист не назвал. Известно лишь, что малыша зовут Рокки. Поклонники тут же предположили, что у звездного семейства пополнение в виде четвероногого друга.
Некоторое время уже ходили слухи о том, что Алла Борисовна возвращается в Россию. Теперь СМИ об этом сообщили со ссылкой на видео из Telegram-каналов. Сама звезда не дает никаких комментариев относительно своего приезда.
Ранее желтая пресса сообщала, что семья Пугачевой была замечена в аэропорту Тель-Авива, а в конце октября Максима Галкина с дочерью видели на Кипре. Ходили слухи, что Алла Борисовна обосновалась на жарком острове в особняке, который якобы приобрела несколько лет назад. Напомним, что по снимкам в соцсетях, Примадонна была замечена и в Сигулде.
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