Видео ⟩ Токаев выступил перед российской делегацией с речью на казахском языке

В октябре Казахстан объявил об инициативе увеличить использование казахского языка на телевидении и радио с 50 до 70 процентов.

Это не первый случай, когда во время встречи Токаева и Путина возникает неловкая ситуация.

Например, в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме лидер Казахстана назвал пророссийские сепаратистские формирования Донбасса "квазигосударственными территориями".

Токаев заявил тогда, что если принцип самоопределения будет реализован во всем мире, то вместо 193 стран, которые сейчас входят в ООН, на планете будет 500 или 600 стран.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Донецк и Луганск. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - сказал президент Казахстана.

Некоторые эксперты интерпретировали эти высказывания как индикаторы ослабления российского влияния в Казахстане.

Видео: Выступление Токаева Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

Tokayev said that #Kazakhstan doesn’t recognize "#LPR" and "#DPR" and called them quasi-state territories



He noted that international law based on #UN Charter and two fundamental principles- right of nations to self-determination and territorial integrity,came into conflict.

1/2 pic.twitter.com/ksJotg9laC — NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2022