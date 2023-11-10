Видео ⟩ Токаев выступил перед российской делегацией с речью на казахском языке

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев во время своего выступления вызвал замешательство среди членов российской делегации.
В четверг, 9 ноября, президент России Владимир Путин с делегацией посетили Казахстан, стремясь укрепить связи с одним из его основных экономических партнеров.
Во время визита Путина Токаев произнес речь на казахском, а не на русском языке.
Сначала он обратился к делегации со словами "уважаемые коллеги" по-русски, но затем продолжил говорить уже на казахском языке.
Это вызвало замешательство среди российских чиновников, в том числе министра иностранных дел России Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Видео: Речь Токаева на казахском языке
During Putin's yesterday's visit to Kazakhstan, President Kassym-Jomart Tokayev started speaking Kazakh - which visibly surprised the Russian delegation.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 10, 2023
It is a rare occasion in the post-Soviet space that a meeting like that is not conducted in Russian. This could be a signal… pic.twitter.com/ARY4yiODE0
Сообщается, что во время встреч российских и казахстанских политиков услуги переводчика обычно не требуются.
В Казахстане, где большая часть населения двуязычна, русский язык по-прежнему широко распространен. Хотя в обоих языках используется кириллица, русский и казахский языки принадлежат к совершенно разным языковым семьям.
В октябре Казахстан объявил об инициативе увеличить использование казахского языка на телевидении и радио с 50 до 70 процентов.
Это не первый случай, когда во время встречи Токаева и Путина возникает неловкая ситуация.
Например, в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме лидер Казахстана назвал пророссийские сепаратистские формирования Донбасса "квазигосударственными территориями".
Токаев заявил тогда, что если принцип самоопределения будет реализован во всем мире, то вместо 193 стран, которые сейчас входят в ООН, на планете будет 500 или 600 стран.
"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Донецк и Луганск. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - сказал президент Казахстана.
Некоторые эксперты интерпретировали эти высказывания как индикаторы ослабления российского влияния в Казахстане.
Видео: Выступление Токаева Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.
Tokayev said that #Kazakhstan doesn’t recognize "#LPR" and "#DPR" and called them quasi-state territories— NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2022
He noted that international law based on #UN Charter and two fundamental principles- right of nations to self-determination and territorial integrity,came into conflict.
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