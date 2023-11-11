Цена удержанных позиций: что известно о потерях России в Украине к ноябрю

На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием «Медиазона» (признана в России «иноагентом») и командой волонтеров установила имена по меньшей мере 3 755 российских военных, погибших при отражении контрнаступления вооруженных сил Украины. Среди них - более 370 офицеров, включая 2 генералов и 32 человека в звании подполковника или полковника.
Установленная Би-би-си цифра погибших при отражении контрнаступления ВСУ - это самая минимальная оценка российских потерь. В это число вошли лишь те, у кого в некрологах упомянуты соответствующие обстоятельства гибели, или те, чьи даты смерти совпадают с датами контрнаступления.
Реальное число потерь определенно выше, чем установленные нами цифры. Например, с июня по конец октября нам удалось подтвердить гибель 6 675 российских военных; но не у всех из них указана точная дата смерти. В таких случаях мы брали за ориентир дату публикации сообщения, как самый ранний известный нам момент, когда человек уже точно считался погибшим.
Всего с конца февраля 2022 года нам удалось установить имена 36 325 российских военных, погибших в ходе вторжения России в Украину.
Большинство военных экспертов сходятся в том, что самую масштабную часть контрнаступления Украины можно считать завершенным. Продвижение Вооруженных сил Украины на основном направлении удара - в Запорожской области - практически остановилось (за исключением локальных подвижек в нескольких точках линии фронта).
В этой связи мы решили попытаться проанализировать, какие потери понесла российская сторона при отражении этого продвижения.
Мы публикуем только те данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ.
Наступление и оборона
По оценке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине удалось продвинуться на 17 километров вглубь территории, ранее оккупированной российскими силами.
Следовательно, на большинстве участков Москве удалось удержать позиции, захваченные в ходе прошлого года.
Одной из важных причин успеха оборонительных действий России называют преимущество в воздухе. Но это преобладание дается нелегко. За время отражения наступления российская сторона потеряла по меньшей мере 7 военных пилотов, включая полковника Виталия Табачникова, управлявшего вертолетом Ка-52, и командира вертолетного звена майора Григория Азанова. В это число не входят еще 13 военных летчиков, погибших в ходе противостояния российской армии с ЧВК «Вагнер» на территории России в конце июня.
Всего с начала войны Россия потеряла по меньшей мере 197 военных пилотов. Это штучные специалисты, на подготовку каждого из них требуется не менее 6 лет и более 3 миллионов долларов.
В целом для эффективного отражения контрнаступления Украины старшие офицеры вновь чаще оказывались на переднем крае или близко от линии фронта.
С июня по конец октября российская сторона потеряла более 370 офицеров, включая 2 генералов и 32 человека в звании от подполковника и выше. Последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли только в самые первые месяцы вторжения в Украину.
При этом нужно отметить, что Москве удалось выиграть время, которое было необходимо для обучения новых офицеров младшего звена - как недавних выпускников военных вузов, так и мобилизованных специалистов. Именно они смогли обеспечить необходимую степень слаженности и взаимодействия разных подразделений.
Судя по публикуемым некрологам, наибольшие потери при отражении контрнаступления понесли подразделения мобилизованных (939 подтвержденных погибших) и добровольцев (668 погибших).
При этом многих недавно подписавших контракты мужчин - также как и в первый год войны - отправляют на фронт в кратчайшие сроки. Например, Николай Попов из села Верх-Чуманка Алтайского края подписал контракт в сентябре, а уже 12 октября он погиб.
Судя по свидетельствам с фронта, большие потери также понесли отряды, составленные из заключенных (их теперь вербует минобороны России). Мы смогли подтвердить гибель на фронте 6 836 заключенных, из них по меньшей мере 280 человек - в ходе отражения контрнаступления. Реальные цифры потерь в этой категории в разы выше.
Нам бывает трудно установить статус ряда погибших, поскольку в официальных сообщениях их называют «добровольцами» или «рядовыми», а приговоры также не всегда можно найти в открытых источниках.
Появляется все больше сообщений, в которых родственники уехавших на войну осужденных сообщают, что не могут получить их тела. Несмотря на то, что смерть человека подтверждают несколько сослуживцев, его останки по долгу не могут вынести с поля боя, и формально люди месяцами числятся пропавшими без вести.
Подробнее об общих потерях России
Всего нам удалось установить имена 36 325 российских военных, погибших в ходе вторжения России в Украину.
В последнее время наметился некоторый рост потерь среди кадровых военных, то есть тех, кто был в строю еще до начала вторжения. После огромных потерь в первые месяцы войны кадровые подразделения стали меньше задействовать в наступательных операциях, пытаясь сберечь оставшихся специалистов.
Но текущие условия войны - а именно позиционное противостояние с использованием дополнительных технических средств, необходимостью постоянно координировать удары артиллерии, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы - требует участия хорошо подготовленных специалистов, способных быстро принимать решения на фоне стресса.
Именно по этой причине сейчас снижается важность подразделений, составленных из заключенных. И в тоже время растут потери элитных частей и отрядов мобилизованных, многие из которых провели на фронте уже более полугода и получили существенный опыт.
Стабильным остается уровень потерь в категории добровольцев (к ней мы относим всех, кто заключил контракт с армией и Росгвардией после 24 февраля 2022 года). Сейчас именно за счет постоянного набора добровольцев российские власти стараются сохранить потенциал российских сил.
В целом мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 российских населенных пунктах на протяжении последних 18 месяцев.
Следовательно, по наиболее осторожной оценке, к началу ноября Россия могла потерять 72 650 человек погибшими. В это число не входят те, кто воевал против Украины в составе военных подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.
Как мы считаем
В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.
Би-би-си, «Медиазона» (признано в России «иноагентом») и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину
Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.
В основном подсчете мы не учитываем потери самопровозглашенных республик ЛДНР. Однако если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих республик, мы его учитываем.
Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.
К «другим войскам» в графие отнесены военнослужащих ПВО, РХБЗ, связисты, врачи, наземные службы ВКС, МВД, автомобильные и железнодорожные войска, а также военная полиция.
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