Разбор ⟩ Почему некоторые евреи поддерживают ХАМАС и как в Израиле уживаются сионисты и противники государства

События 2023 года выявили серьезный раскол в израильском обществе. Сначала страну сотрясло многомесячное и по-настоящему массовое противостояние сторонников и противников судебной реформы, а затем война, развязанная террористической организацией ХАМАС, обнажила и взаимное непонимание по поводу отношения к государству Израиль и "палестинскому вопросу". Rus.Postimees разбирался, как иудеи с противоположными взглядами уживаются на клочке суши, окруженном врагами.
Человеку, никогда не жившему в Израиле, подобные противоречия либо неизвестны, либо сводятся к простым вопросам: почему одни израильтяне платят налоги, служат в армии, воюют за свое государство, а другие его не признают, многие живут на пособия и позволяют другим воевать за свою безопасность? Несмотря на крайнее упрощение, такие вопросы отражают основные разломы израильского социума.
В Израиле военную службу несут не все
После начала войны военнообязанные граждане страны со всех концов мира устремились домой, чтобы выполнить свой долг - защищать Израиль. Всего было призвано в армию около 350 тысяч резервистов. На усиленный режим несения службы перешла и полиция.
Масштабная мобилизация потребовала громадных ресурсов. Rus.Postimees писал, как граждане объединились в волонтерские организации и стали обеспечивать необходимым и армию, и своих самых незащищенных членов общества. На фоне масштабной мобилизации появились новости о призыве в армию добровольцев из числа ультраортодоксов, что само по себе нетривиальное явление.
"Управление альтернативной службы договорилось с Общей службой безопасности (ШАБАК) и со Службой внешней разведки (Моссад) о создании в этих структурах возможностей для приема на службу 200 представителей ультраортодоксального еврейского сектора ("харедим")", - пишет издание Newsru.co.il.