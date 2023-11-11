Разбор ⟩ Почему некоторые евреи поддерживают ХАМАС и как в Израиле уживаются сионисты и противники государства

Еще одна новость: "Около 2000 ультраортодоксов обратились на призывные пункты ЦАХАЛа, чтобы пойти на войну добровольцами".

Ультраортодоксальный доброволец Элимелех Розенблюм дал интервью NEWSru.co.il: "Мое решение сейчас призваться добровольцем родители поддержали полностью, но раньше этой возможности у меня не было. Я жил в харедимном мире, в его мейнстриме, а он направляет юношу в совершенно другую сторону, в сторону учебы в йешиве (высшее религиозное учебное заведение - прим.ред .)".

По закону все граждане Израиля старше 18 лет, которые являются евреями, друзами или черкесами, служат в Армии обороны Израиля. Это касается также имеющих второе гражданство и проживающих в другой стране.

Израильские арабы, религиозные женщины, женатые и те, кого считают непригодными по состоянию физического или психического здоровья, освобождаются от обязательной военной службы. Также освобождены от обязательной службы молодые люди из ультраортодоксальных общин.

Срок службы колеблется в зависимости от пола, возраста и семейного положения призывника, а также от рода войск. Срок службы минимум:

24 месяца для девушек и для юношей с социально-экономическим проблемами и 32 месяца для юношей; 60 месяцев служат в спецподразделениях (срочная служба + 2 года контракта);

После окончания срочной службы человек переходит в резерв, и это означает, что 1-3 раза в год его будут призывать на 1-3 недели для учений и несения службы (это может быть патрулирование границы, например). В случае войны резервист получает повестку по форме 8 (по телефону), в этом случае он немедленно должен явиться в подразделение, к которому приписан.