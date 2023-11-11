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Разбор ⟩ Почему некоторые евреи поддерживают ХАМАС и как в Израиле уживаются сионисты и противники государства
Ортодоксальный еврейский раввин присутствует на митинге в поддержку палестинцев возле Барклайс-центра в Бруклине, Нью-Йорк, 7 ноября 2023 года. Фото: Kena Betancur/AFP
Анастасия Тидо rus.postimees.ee
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События 2023 года выявили серьезный раскол в израильском обществе. Сначала страну сотрясло многомесячное и по-настоящему массовое противостояние сторонников и противников судебной реформы, а затем война, развязанная террористической организацией ХАМАС, обнажила и взаимное непонимание по поводу отношения к государству Израиль и "палестинскому вопросу". Rus.Postimees разбирался, как иудеи с противоположными взглядами уживаются на клочке суши, окруженном врагами.

Человеку, никогда не жившему в Израиле, подобные противоречия либо неизвестны, либо сводятся к простым вопросам: почему одни израильтяне платят налоги, служат в армии, воюют за свое государство, а другие его не признают, многие живут на пособия и позволяют другим воевать за свою безопасность? Несмотря на крайнее упрощение, такие вопросы отражают основные разломы израильского социума. 

В Израиле военную службу несут не все

После начала войны военнообязанные граждане страны со всех концов мира устремились домой, чтобы выполнить свой долг - защищать Израиль. Всего было призвано в армию около 350 тысяч резервистов. На усиленный режим несения службы перешла и полиция. 

Полицейские в Иерусалиме. 22 октября 2023 года. 
Полицейские в Иерусалиме. 22 октября 2023 года. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

Масштабная мобилизация потребовала громадных ресурсов. Rus.Postimees писал, как граждане объединились в волонтерские организации и стали обеспечивать необходимым и армию, и своих самых незащищенных членов общества. На фоне масштабной мобилизации появились новости о призыве в армию добровольцев из числа ультраортодоксов, что само по себе нетривиальное явление.

"Управление альтернативной службы договорилось с Общей службой безопасности (ШАБАК) и со Службой внешней разведки (Моссад) о создании в этих структурах возможностей для приема на службу 200 представителей ультраортодоксального еврейского сектора ("харедим")", - пишет издание Newsru.co.il. 

Еще одна новость: "Около 2000 ультраортодоксов обратились на призывные пункты ЦАХАЛа, чтобы пойти на войну добровольцами". 

Ультраортодоксальный доброволец Элимелех Розенблюм дал интервью NEWSru.co.il: "Мое решение сейчас призваться добровольцем родители поддержали полностью, но раньше этой возможности у меня не было. Я жил в харедимном мире, в его мейнстриме, а он направляет юношу в совершенно другую сторону, в сторону учебы в йешиве (высшее религиозное учебное заведение - прим.ред.)".

По закону все граждане Израиля старше 18 лет, которые являются евреями, друзами или черкесами, служат в Армии обороны Израиля. Это касается также имеющих второе гражданство и проживающих в другой стране.

Израильские арабы, религиозные женщины, женатые и те, кого считают непригодными по состоянию физического или психического здоровья, освобождаются от обязательной военной службы. Также освобождены от обязательной службы молодые люди из ультраортодоксальных общин.

Срок службы колеблется в зависимости от пола, возраста и семейного положения призывника, а также от рода войск. Срок службы минимум: 

24 месяца для девушек и для юношей с социально-экономическим проблемами и 32 месяца для юношей; 60 месяцев служат в спецподразделениях (срочная служба + 2 года контракта); 

После окончания срочной службы человек переходит в резерв, и это означает, что 1-3 раза в год его будут призывать на 1-3 недели для учений и несения службы (это может быть патрулирование границы, например). В случае войны резервист получает повестку по форме 8 (по телефону), в этом случае он немедленно должен явиться в подразделение, к которому приписан.  

Ультраортодоксальные евреи молятся у ворот Баб-Хутта, ведущих к мечети аль-Акса, во время Праздника кущей в Старом городе Иерусалима, 4 октября 2023 года.
Ультраортодоксальные евреи молятся у ворот Баб-Хутта, ведущих к мечети аль-Акса, во время Праздника кущей в Старом городе Иерусалима, 4 октября 2023 года. Фото: ATEF SAFADI/EPA

Выглядит так, будто для одной части населения Израиля служба в армии неотвратима как смерть, а для других - совсем не очевидный случай, почти подвиг, о котором стоит отдельно написать. Но необязательность военной службы - не самый яркий пример особых взаимоотношений с государством Израиль. Ультраортодоксы не слишком в него вкладываются, но большинство из них хотя бы не стремится его разрушить.  

Иудеи за Палестину: почему и зачем?

Новости об ультраортодоксальных общинах, которые выходят на демонстрации в поддержку "палестинского народа", сегодня смотрятся совершенно дико. Разве могут евреи быть категорическими противниками Израиля и еврейской государственности? Еще как могут. 

На их плакатах надписи "Иудаизм осуждает государство Израиль", "Мы осуждаем оккупацию Палестинского государства". "Мы не боимся выйти за правду и пострадать от сионистов, - говорит хасидский раввин. - Мы готовы жить в мире с палестинцами везде: в Нью-Йорке, в Иерусалиме, где угодно. Настоящие евреи хотят жить в мире". Демонстрацию транслирует арабский телеканал Аль-Джазира.

Большая часть выступлений происходила в Нью-Йорке, но в Израиле такие случаи тоже были. Так, 16 октября полиция Иерусалима пресекла марш радикальных ортодоксов с флагами Палестинской автономии.  

На этот митинг вышли представители религиозного движения "Натурэ карта" (с арамейского - "стерегущие стену", пишут также "Натурей карта" или "карто" - прим.ред.). Его представители выступают против существования государства Израиль. В годы, предшествовавшие провозглашению израильской государственности, они неоднократно утверждали, что лучше быть под властью англичан или арабов, но не оказаться под управлением евреев, не столь религиозных, как они сами.

Такого же мнения об израильской государственности придерживаются, например, сатмарские хасиды. Логично, что и в арабо-израильском конфликте они занимают проарабскую сторону. Истребление евреев, в том числе и холокост, по их мнению, является "результатом действия сионистов" и "наказанием еврейскому народу за его грехи" и сионизм. 

У членов движения "Натурэ Карта" нет израильского гражданства, они не голосуют, не получают от государства ни шекеля. Однако большинство направлений иудаизма осуждает такой радикальный подход в отношении современного еврейского государства. 

Расколы выросли из гетто

Когда в 1890-х годах Теодор Герцль основал сионистское движение, большинство других еврейских организаций выступило против. Ортодоксальные лидеры были склонны отрицать сионизм как секуляристское движение, утверждая, что Бог, когда придет время, сам вернет евреев в Эрец-Исраэль. После холокоста очень многие из них стали сионистами: плата за то, что у евреев не было своего государства, оказалась слишком велика.

Раввин Биньямин Минич, Центр прогрессивистского иудаизма в Яффо.
Раввин Биньямин Минич, Центр прогрессивистского иудаизма в Яффо. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

Тем не менее, ряд ультраортодоксальных групп остались на антисионистских позициях. Разобраться в том, почему евреи в пределах одной идентичности, основанной на иудаизме, оказались настолько разными, и как это влияет на современное израильское общество, нам помог раввин Биньямин Минич из Яффо.

"Государство Израиль основали европейские евреи или ашкеназы, которые приехали из стран либо с историей демократии и либерализма, либо в которых эти евреи боролись за демократию и либерализм. Проиграли и поэтому уехали, - рассказывает Минич. - Это важно, поскольку течение в иудаизме - понятие исключительно европейское".

В общинах евреев, которые жили в мусульманских странах (этих евреев называют сефардами) крупных расколов не было. Они спокойно относились к тем своим членам общины, которые отходили от традиции или становились более светскими. В Европе из-за очень тяжелых условий жизни, особенно в Средние века, еврейская община стала очень закрытой. Очень долго она физически была закрытой в гетто. 

"Реалии жизни были очень тяжелыми, и это привело к очень сильному закостенению, - объяснил нам раввин. - Когда начался процесс предоставления прав евреям в Австро-Венгрии, в Германии, еврейские общины не вполне понимали, что им с этим равноправием делать".

Отношение к равноправию и изменившимся условиям было разным, и постепенно назрел раскол. В начале XIX века в Западной Европе он окончательно оформился между сторонниками реформ и сторонниками того, чтобы оставить все как есть, то есть ортодоксии. Так появились ортодоксы и реформисты. Эти два вида иудаизма внутри тоже неоднородны, но основной раздел проходит по линии "реформирование vs ортодоксия".

Ультраортодоксальные течения укоренились больше в Восточной Европе, так как большинство евреев жило именно там. Восточная Европа больше всего пострадала во время Второй мировой, поэтому больше половины евреев, погибших в холокосте, - это ультраортодоксальные, или харедим. 

"Мне говорят "так одевались твои прадеды". Но у меня есть фотография дедушки моей прабабушки, сделанная в начале XX века. Он был крымским евреем. У него была овечья шапка и кафтан. Он не одевался, как сегодняшние ультраортодоксы. Меня не взять утверждениями, что "деды" так одевались".

Раввин Биньямин Минич

Сегодня к ортодоксам принято относить литовскую школу (литваков), хасидизм, религиозный сионизм. Реформистский иудаизм делится, в свою очередь, на прогрессивистский и консервативный, но в сравнении с ортодоксами консерваторы реформистского иудаизма - тоже исключительно современное течение.

В отличие от четко следующих традициям и ритуалам харедим, реформистский иудаизм исходит из того, что соблюдение ритуалов не делает человека ближе к Богу. Например, члены прогрессивистских общин сами выбирают, какие ритуалы и в каком объеме они готовы выполнять, какие правила соблюдать. 

В Израиле официально признан только ортодоксальный иудаизм, тогда как Минич - раввин-прогрессивист. "Наша община - это общественная организация. Есть организации веганов или защитников животных, а у нас - религиозная община".

Прогрессивисты признают даже однополые отношения. Биньямин Минич подтвердил, что он вполне может поженить однополую пару, другое дело, что такой брак все равно в Израиле не будет признан. В Израиле признаются только религиозные браки. Невозможно пойти в загс и заключить брак, можно заключить только еврейский ортодоксальный брак. "Свадьбы, которые я провожу, не признаны в Израиле официальным браком", - резюмирует Минич.

Ультраортодоксы под защитой государства

Ультраортодоксальные общины отличаются, помимо прочего, многодетностью. "Дело не только в заповеди "плодитесь и размножайтесь", - объясняет Минич. - Да, они считают себя обязанными возрождать еврейское население, которое было уничтожено. С другой стороны, у них веками культивируется состояние жертвы. Всегда были если не Гитлер, то Сталин, не Сталин, так Николай I и Франц Иосиф с их откровенной антисемитской политикой". 

Однако эта опасность евреям действительно всегда угрожала, всегда были погромы и переселения. "В Израиле впервые им перестало что-либо угрожать, кроме современности, - говорит раввин. - Последние 75 лет ультраортодоксальная община предпринимает все более глубокие попытки оградить себя от всего: от современных знаний, от науки, от телевидения, интернета и так далее. Они изучают только Тору, общее образование дети не получают".

Биньямин Минич проводит «кабалат шабат» - встречу и празднование субботы - в Центре прогрессивистского иудаизма в Яффо.
Биньямин Минич проводит «кабалат шабат» - встречу и празднование субботы - в Центре прогрессивистского иудаизма в Яффо. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

"Я последний человек, который скажет, что изучение Торы - это плохо. Но мне в этом подходе, когда все всегда учатся, изучают Тору, кое-что не нравится, - говорит Минич. - Проблема не в "учатся", а проблема во "всегда". Я работаю, у меня есть дети, я преподаю. И я всегда нахожу за день хотя бы полчаса для того, чтобы открыть книгу. Я выполняю заповедь изучать Тору? Наверное, выполняю".

Не могут взрослые члены общества всю жизнь по 9-10 часов учиться, но часть людей такое право и возможность получили. Когда было основано государство Израиль, между первым премьер-министром Дэвидом Бен-Гурионом и главой ультраортодоксальной общины была достигнута договоренность, что тысяча учеников йешив получат освобождение от призыва в армию.

"Это были те люди, которым, по мнению глав их общины, лучше было бы учиться. Сегодня проблемой стало то, что количество студентов йешив, освобожденных от призыва, выросло в сто раз", - говорит Биньямин Минич. Также они не работают, и многие из них живут на государственные пособия, так как вся их жизнь посвящена исключительно изучению Торы. 

Возникает вопрос, как относятся к подобному положению остальные израильтяне - налогоплательщики, которые обязаны служить в армии и состоять в резерве, ведь это означает неравное отношение к гражданам со стороны государства.

Минич говорит, что неравенство в данном случае - понятие относительное: "Давайте будем откровенны: мои дети одеты лучше, чем дети ультраортодоксов. Мои дети ходят в кружки, которые я могу себе позволить оплатить. Служба в армии? Но когда я служил в армии, я считал, что я выполняю заповеди".

Центр прогрессивистского иудаизма в Яффо. Октябрь 2023 года.
Центр прогрессивистского иудаизма в Яффо. Октябрь 2023 года. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

Но если прогрессивные иудеи считают, что выполняют заповеди, когда служат, то многие ультраортодоксы выполняют их, когда не служат. "Для них еврейское государство - это только то государство, которое живет по еврейским религиозным правилам. Израиль для них как минимум неполноценное еврейское государство. В лучшем случае", - объяснил Минич.

По мнению раввина, модель взаимоотношений ультраортодоксов и государства пора менять. "Я последовательно критикую ультраортодоксальное сообщество и считаю, что их отношения с государством не могут оставаться прежними. Тут дело не в равноправии, а в том, что израильское общество больше не может экономически поддерживать эту модель. Их стало слишком много", - считает раввин. 

В соцсетях среди светских евреев случаются дискуссии о том, что содержание харедим слишком дорого обходится налогоплательщикам, их даже называют паразитами. Минич категорически против подобных крайностей и упреков: "У нас есть инвалиды, которые тоже не работают, а живут на пособие. Они тоже паразиты? Если мы, как либеральное демократическое общество, решили, что поддерживаем тех,  кто в этом нуждается, то подобных высказываний нельзя допускать".

По мнению ребе Минича, ультраортодоксы имеют ценность как огромная часть иудейской культуры и традиции. "Если мы хотим, чтобы наша культура просуществовала, мы не можем бить по йешивам, но мы можем поменять количество на качество. Мы, безусловно, должны освобождать от службы в армии тех, кто хочет и может учиться. Есть те, у кого к этому талант. Остальные могут это делать в свободное время".

20.10.2023. Подготовка к «кабалат шабат» - встрече и празднованию субботы в Центре прогрессивистского иудаизма в Яффо.
20.10.2023. Подготовка к «кабалат шабат» - встрече и празднованию субботы в Центре прогрессивистского иудаизма в Яффо. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

В Израиле есть система армейских йешив, религиозное образование и армия совмещаются, студенты продолжают учиться в перерывах между патрулями и даже боями. "Да, это нормально, - говорит Биньямин Минич. - Это тоже возможность изучения Торы, просто чуть иначе, чем ультраортодоксальное общество себе представляет".

По мнению Минича, в обществе нужны серьезные дискуссии о том, что значит быть евреем. Скажем, хасиды, хабадники носят черные шляпы, костюмы, белые рубашки, бороды, и именно этот "лук" стал считаться настоящим "еврейским". "Но это просто мода, которая была 150 лет назад. Даже если я так не одеваюсь, я все еще еврей, - говорит Минич. - Мне говорят "так одевались твои прадеды". Но у меня есть фотография дедушки моей прабабушки, сделанная в начале XX века. Он был крымским евреем. У него была овечья шапка и кафтан. Он не одевался, как сегодняшние ультраортодоксы. Меня не взять утверждениями, что "деды" так одевались". 

Вполне возможно, что после окончания войны израильское общество начнет консолидироваться, а жившие до сих пор обособленно группы пойдут на сближение. Об этом говорил и ультраортодоксальный солдат Элимелех Розенблюм, которого мы упоминали выше. На вопрос, как отнеслись к службе в армии его друзья из харедим, он ответил: "Те, кто были в курсе, однозначно поддержали мое решение. Думаю, помимо нашего участия в событиях, которые касаются всей страны, это шаг на пути сближения в обществе, на пути к осознанию того, что мы один народ".

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