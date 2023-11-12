Вышел "Убийца" - самый мрачный фильм от автора "Бойцовского клуба"

Спустя два месяца после премьеры на Венецианском кинофестивале на Netflix доступен "Убийца" - новый фильм от автора культовых триллеров "Бойцовский клуб", "Семь" и "Девушка с татуировкой дракона" Дэвида Финчера. После драматического "Манка" режиссер, казалось бы, вернулся к привычному жанру, однако его новинка совсем не похожа на то, что постановщик делал раньше. Подробнее об "Убийце" и о том, почему эта притча о смерти и возмездии приглянется далеко не всем - в рубрике "Андрей уже посмотрел!".
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
- "Убийца"/The Killer
- США, 2023
- Триллер, психологическая драма
- Режиссер: Дэвид Финчер
- В ролях: Майкл Фассбендер, Тильда Суинтон
Выполняя очередной заказ, безымянный Киллер (Майкл Фассбендер) промахивается. Как известно, такие инциденты не проходят бесследно, и вот уже сам наемный убийца оказывается целью его бывших работодателей. Отказавшись прятаться или ждать неизбежного, он сам решает разобраться с теми, кто желает ему смерти. Убийце уготовано перешагнуть через не одно мертвое тело.
Дэвид Финчер - один из главных режиссеров современности - мечтал снять фильм по французскому комиксу Алексиса Ноулента и Люка Жакамона "Убийца" (или "Киллер") на протяжении почти двух десятков лет. Как и в случае с "Манком", такую возможность ему предоставил стриминговый гигант Netflix, с которым режиссер начал сотрудничество еще в 2017-м со своим ювелирным сериалом "Охотник за разумом".
Решение о съемках режиссер принял, проведя несколько встреч с Майклом Фассбендером, который выразил большой интерес к проекту. Для актера "Убийца" стал первым проектом после провальных "Люди Икс: Апокалипсис", которые вышли еще 4 года назад. Внимательный подбор актера на главную роль понятен - всю историю зрителю придется воспринимать исключительно сквозь "оптику" протагониста - будь то прицел снайперской винтовки или внимательный взгляд вуайериста, подмечающий все, происходящее в радиусе сотен метров.
У героя Фассбендера в "Убийце" практически нет сценарных партнеров и видимых взаимоотношений ни с одним другим персонажем (одно из правил Киллера, которое он повторяет из раза в раз - "Не верь никому"), что несвойственно даже классическому образу убийцы-одиночки, который в кино обычно раскрывается через связь с другими персонажами. Несвойственно это даже самому Финчеру, каждый герой фильмов которого раскрывался и эволюционировал через столкновения с прочими людьми - как правило, куда более "нормальными", чем он сам.
Убийца же эволюционировать вовсе не намерен. Он предстает перед нами уже окончательно сформировавшимся - это то ли идеальное существо, то ли тупиковая ветвь эволюции. И в гонке жизни и смерти герой Фассбендера мастерски владеет обеими этими стихиями. Даже единственный, казалось бы, романтический интерес Убийцы оставляет множество вопросов - кто это? Невеста? Может, сестра? А может, просто очередное прикрытие, атрибут к еще одной выдуманной личности, чтобы увести со следа полицию или кого-нибудь куда более опасного?
Для кого-то такой персонажный вакуум может показаться неприемлемым - в современном кино все два часа экранного времени наблюдать исключительно за одним человеком может показаться излишней зрительской ношей. Даже жанровые атрибуты в "Убийце" - будь то дозированный экшн, сцены изобретательного насилия или киллерских премудростей - служат для того, чтобы подчеркнуть минимализм и героецентричность истории. По всем параметрам это не триллер, а психологический роман.
Киллер Фассбендера сравнивает себя с серийными убийцами, цитирует сатаниста Алистера Кроули и использует десятки поддельных паспортов (внимательные зрители заметят в его псевдонимах отсылки к героям американских фильмов и ситкомов) - третьестепенные персонажи каждый раз смешно вглядываются в удостоверение личности героя, чтобы прочитать его очередное фейковое имя. Любимым же внешним прикрытием Киллера становится образ "немецкого туриста" в панаме и дурацкой цветастой рубашке. "Никто не захочет связываться с немецким туристом", - уверен Убийца.
Так, привычно по Финчеру, дьявольское смешивается с рутинным, пошлым. Даже инструментарий для убийств он иногда заказывает через Amazon (снова вспоминается "Бойцовский клуб" - потребление теперь не только стиль жизни, но и стиль смерти). На самом же деле он - Фатум, несущий смерть. И если в "Советнике" Ридли Скотта герой Фассбендера был жертвой злого рока, то Убийца - само его воплощение.
Как и во многих предыдущих фильмах, Убийца - пример излюбленного персонажа Финчера - лишенный способности сопереживать психопат. Но на этот раз герой вслух задается вопросом - насколько же на самом деле он похож на общество? Принадлежит ли Убийца к порочному меньшинству или просто реализовал потенциал, заложенный даже в самом рядовом обывателе? Он норма или парадокс?
Режиссер, заручившись поддержкой своих постоянных соавторов - сценариста Эндрю Кевина Уокера ("Семь"), оператора Эрика Мессершмидта ("Манк", "Охотник за разумом") и композиторов Трента Резнора и Аттикуса Росса из Nine Inch Nails - продолжает мучить зрителей одним из главных экзистенциальных вопросов Человечества.
Вердикт: Не стоит верить трейлеру и даже открывающим титрам "Убийцы" - новый фильм Финчера вовсе не экшн-триллер с головокружительными сюжетными твистами, которыми культовый режиссер приобрел известность, а мизантропичный психологический кинороман.
В отличие от других работ постановщика "Убийца" начисто лишен островков "нормальности" - в нем нет ни одного героя, который отражал бы встречу обычного человека с герметичным миром смерти и жестокости - героя, с которым среднестатистический зритель мог бы себя ассоциировать. Поэтому для многих новинка Финчера, несмотря на неоспоримые достоинства, останется непробиваема и не сможет вызвать эмоционального отклика. Это делает "Убийцу" самым мрачным фильмом в карьере Финчера. Тем же, кто не боится взглянуть в бездну - и, возможно, увидеть там свое отражение, - новая работа режиссера может прийтись по вкусу. А заодно - рассказать о вас то, о чем хотелось бы никогда не узнавать.
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