Вышел "Убийца" - самый мрачный фильм от автора "Бойцовского клуба"

У героя Фассбендера в "Убийце" практически нет сценарных партнеров и видимых взаимоотношений ни с одним другим персонажем (одно из правил Киллера, которое он повторяет из раза в раз - "Не верь никому"), что несвойственно даже классическому образу убийцы-одиночки, который в кино обычно раскрывается через связь с другими персонажами. Несвойственно это даже самому Финчеру, каждый герой фильмов которого раскрывался и эволюционировал через столкновения с прочими людьми - как правило, куда более "нормальными", чем он сам.

Убийца же эволюционировать вовсе не намерен. Он предстает перед нами уже окончательно сформировавшимся - это то ли идеальное существо, то ли тупиковая ветвь эволюции. И в гонке жизни и смерти герой Фассбендера мастерски владеет обеими этими стихиями. Даже единственный, казалось бы, романтический интерес Убийцы оставляет множество вопросов - кто это? Невеста? Может, сестра? А может, просто очередное прикрытие, атрибут к еще одной выдуманной личности, чтобы увести со следа полицию или кого-нибудь куда более опасного?

Героиня Тильды Суинтон, как и остальные герои "Убийцы", появляется на экране всего на несколько минут. Но это незабываемый эпизод. Фото: SCANPIX