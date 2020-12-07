Черно-белый фильм от создателя "Бойцовского клуба" - он мало кому понравится, но попробовать стоит

Видео: Трейлер фильма "Манк"

Кстати, временное пространство в картине (тянет использовать именно это высокопарное слово) ощущается отнюдь не только в костюмах, прическах и автомобилях. Финчер, как настоящий синефил, запрятал в фильм множество тонких отсылок к техническим и художественным особенностям кино сороковых - например, убаюкивающее шуршание тогда еще не совершенной аудиодорожки и "зернистость", искусственно наложенная на идеально резкую современную цифровую картинку (для фильма использовали специальное издание кинокамеры RED для создания именно монохромного изображения - это отличается от привычного метода, когда из цветного материала позже делают черно-белый - поэтому цветной версии "Манка" в мире просто не существует), а временами в углу экрана то и дело вспыхивают круглые отметки, ранее распространенные в пленочном кинопрокате (привет Тайлеру Дердену из "Бойцовского клуба" - он сможет рассказать о них подробнее). Помимо этого, многие кадры в "Манке" копируют самого "Гражданина Кейна".

Арлисс Ховард в фильме "Манк". Этот кадр копирует знаменитую сцену из "Гражданина Кейна" ФОТО: Скриншот из видео

Даже сцены в движущемся автомобиле и классический монтажный прием затемнения сделаны по старинке, что, несомненно, навевает то зрительское состояние, которое испытываешь при просмотре "Касабланки" и "Этой замечательной жизни". А на помощь всей этой артиллерии приходят еще и постоянные композиторы режиссера - Трент Резнор и Аттикус Росс, которые на этот раз сменили угрюмые электронные запилы на бесшабашный жизнерадостный джаз.

Впрочем, это все только внешность. Финчер же пошел еще дальше - стилизованной под старину оказались даже актерская игра (ранее не сотрудничавшие с Финчером Гари Олдман и Аманда Сайфред сыграли, пожалуй, одни из главных ролей в своей карьере) и драматургия, которая выразительно отличается от привычного Финчеру захватывающего и энергичного повествования. Пожалуй, единственное, чего не смог себе позволить культовый постановщик - урезать количество смен планов - уж слишком он это любит.

Аманда Сайфред в фильме "Манк" ФОТО: Скриншот из видео

Что-то подобное в прошлом году провернул другой современный американский классик - Квентин Тарантино. "Однажды в Голливуде" тоже был рассказом о кино и кино-же индустрии - его героями были актеры, режиссеры и продюсеры, однако разделяют эти два фильма не только 30 лет разницы исторической эпохи и полтора года между премьерами, но - суть: Тарантино рассказывал про грезы о собственном детстве в окружавшем его мире Голливуда, Финчер же - о творчестве, противостоянии автора и власти, чести. Да и Великая депрессия - это, конечно, не конец жирных 60-х с хиппи и рок-н-роллом.

Одновременно с этим наперекор логике работа Финчера оказывается куда более гибкой в плане актуальности - последняя работа Тарантино была только и исключительно о прошлом. "Манк" же удивительно острыми крючками оказывается связан - нет, не с 90-ми, когда фильм изначально должен был появиться на свет, - а с нынешней вполне конкретной реальностью: его темами становятся фейк-ньюз, производимые в том числе на киностудиях Голливуда, выборы, что уже тогда превратились в Америке в шоу (впрочем, в Калифорнии все превращается в шоу - место такое), и борьба с несерьезным отношением к женщинам - тут все на месте.

ФОТО: Скриншот из видео

И все равно Финчер, как и Тарантино, сделал картину во многом интимную - это кино о кино и творчество о творчестве, вроде "8½" Феллини - и это художественное откровение, акт авторского самоанализа оказываются бесценными для изучения недооцененного и до сих пор не принятого как голливудским истеблишментом, так и международными кинофестивалями постановщика. Ведь что происходит не только в голове, но и в сердце у человека, познакомившего нас с религиозным маньяком в "Семь", невольным анархистом в "Бойцовском клубе" и Марком Цукербергом, который в "Социальной сети" оказался куда интереснее настоящего - много больше, чем просто любопытно.

Вывод: "Манк" - тот редкий случай выдающегося фильма, который мало кому можно порекомендовать - его старомодность и пиетет перед правилами 80-летней давности невозможно не заметить, однако именно в том и состояла его цель. Правда в том, что это кино настолько самодостаточно, что ему по большому счету просто не очень интересно, что вы о нем подумаете. Да, нескромно, но скромность - необязательный попутчик таланта. Поэтому, если вы киноман, хоть немного знающий историю Голливуда и посмотревший "Гражданина Кейна" не меньше раз, чем "Бриллиантовую руку" - останетесь довольны. А если нет - все равно попробуйте. Оно того стоит.