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Глава Фонда общественной интеграции: В Латвии только 38% людей говорят, что доверяют своим друзьям

rus.tvnet.lv/LETA
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Кафе в центре Риги. Иллюстративное фото
Кафе в центре Риги. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova / LETA

В Латвии люди доверяют только своим семьям, что говорит о том, что мы очень изолированное и закрытое общество, заявила в интервью агентству LETA руководитель Фонда общественной интеграции (SIF) Зайга Пуце.

По ее словам, доверие играет очень важную роль в сплоченности общества. В Латвии только 39% людей говорят, что доверяют другим людям, а если смотреть более конкретно, то данные показывают, что люди доверяют только своей семье.

"На вопрос о том, доверяют ли они своим друзьям, 38% отвечают "да, доверяю". Это означает, что 62% не доверяют своим друзьям. Мы очень замкнутое, очень закрытое общество.

Если мы не доверяем своим друзьям, если мы не общаемся с соседями, то как мы можем говорить об инклюзии иностранцев? А ведь именно это нужно, чтобы эти люди могли вписаться в общество", - говорит Пуце.

Комментируя тот факт, что в стране живут и агрессивные люди, с которыми трудно дружить, Пуце заявила, что нельзя интегрировать тех, кто не желает интегрироваться.

"Если вы живете в стране, которая входит в Европейский союз, где приняты права человека, демократия, а вы ничего этого не принимаете, то, наверное, это не та страна, в которой стоит жить. Язык вражды, конечно, должен наказываться, и ему здесь не место", - считает руководитель SIF.

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