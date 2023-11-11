Фото ⟩ В Эстонии BMW вылетел с дороги и приземлился на крышу: водитель скрутил номера и сбежал

В субботу, 11 ноября, ночью в 00.21 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП на третьем километре шоссе Тапа-Лообу в Ридакюла в волости Кадрина. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что автомобиль упал в глубокий кювет, пишет Rus.Postimees.
Видимо, BMW 3-й серии двигался из Тапа в сторону Лообу, когда по неизвестной причине на прямом участке дороги вылетел на обочину, упал в кювет, перевернулся на крышу и остался в кювете, глубина которого несколько метров. Скорость автомобиля, вероятно, была не слишком высокой, а водителю повезло, ведь машина остановилась всего в нескольких десятках сантиметров перед крупной осиной.
Когда спасатели прибыли, водитель (и возможные пассажиры) уже скрылся с места происшествия, но, похоже, авария прошла для него без серьезных травм. У водителя было так много времени, что он даже успел открутить номерные знаки с машины и забрать их с собой. Полиция устанавливает личность владельца BMW.
В момент аварии дорожное покрытие было мокрым, шел небольшой дождь. Максимально разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 90 км/ч.
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