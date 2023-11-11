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Фото и видео ⟩ От Рижского Братского кладбища прошло традиционное факельное шествие

rus.tvnet.lv
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Факельное шествие.
Факельное шествие. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 11 ноября, по всей Латвии рядом мероприятий отмечается день Лачплесиса. Одно из центральных событий дня Лачплесиса - факельное шествие от Братского кладбища до памятника Свободы.

11 ноября на ежегодном мероприятии дня Лачплесиса "Дух борцов за свободу через все времена" в 16:00 состоялось традиционное зажигание памятных свечей на Рижском Братском кладбище, за которым последовало факельное шествие до памятника Свободы, где будут чествовать борцов за свободу.

Фото: факельное шествие

У памятника Свободы люди тоже оставляют свечи.

Фото: свечи у памятника Свободы

Факельное шествие завершится на набережной 11 ноября, где состоится запуск огненного плота на Даугаве.

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