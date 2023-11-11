Фото и видео ⟩ От Рижского Братского кладбища прошло традиционное факельное шествие

11 ноября на ежегодном мероприятии дня Лачплесиса "Дух борцов за свободу через все времена" в 16:00 состоялось традиционное зажигание памятных свечей на Рижском Братском кладбище, за которым последовало факельное шествие до памятника Свободы, где будут чествовать борцов за свободу.