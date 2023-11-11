Фото и видео ⟩ От Рижского Братского кладбища прошло традиционное факельное шествие

Сегодня, 11 ноября, по всей Латвии рядом мероприятий отмечается день Лачплесиса. Одно из центральных событий дня Лачплесиса - факельное шествие от Братского кладбища до памятника Свободы.
11 ноября на ежегодном мероприятии дня Лачплесиса "Дух борцов за свободу через все времена" в 16:00 состоялось традиционное зажигание памятных свечей на Рижском Братском кладбище, за которым последовало факельное шествие до памятника Свободы, где будут чествовать борцов за свободу.
Фото: факельное шествие
У памятника Свободы люди тоже оставляют свечи.
Фото: свечи у памятника Свободы
Факельное шествие завершится на набережной 11 ноября, где состоится запуск огненного плота на Даугаве.
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