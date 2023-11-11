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Поиски Анны Янсоне: полиция просит отозваться добровольцев

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Поиски Анны Янсоне
Поиски Анны Янсоне Фото: Bezvēsts.lv/Facebook

Госполиция продолжает поиски пропавшей без вести Анны Янсоне, сообщили правоохранители в соцсети Х. 

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В воскресенье, 12 ноября, Госполиция в сотрудничестве с Земессардзе и bezvests.lv продолжит поисковые мероприятия, в которых потребовалась бы и помощь волонтеров, говорится в сообщении.

Волонтеры должны подать заявку в организацию bezvests.lv.

Напомним, Анна Янсоне 1989 года рождения со своей дочерью Луизой Эвертовской, родившейся в этом году, 1 ноября ушла из своего дома в Риге на улице Петерсалас.

Получив заявление об исчезновении матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиск.

В тот же день были проверены адреса, по которым могла находиться женщина с ребенком, обследованы окрестности. Полиция выяснила, что женщина с ребенком покинула свой дом утром 1 ноября на арендованном автомобиле.

2 ноября сотрудники полиции обнаружили арендованный автомобиль Toyota Corolla в лесном массиве в Валгундской волости. В салоне автомобиля находилось тело девочки.

Анну Янсоне продолжают искать.

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