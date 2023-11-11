"Полиция работает, но без рекламы и ажиотажа". Руководитель Bezvests.lv против любителей

"Каждые поиски - это очень индивидуальная миссия. В данном случае я бы воздержался от стихийных поисковых мероприятий, как делают некоторые люди", - в эфире "Кто вам платит?" высказался руководитель организации Bezvests.lv Александр Фаминский относительно исчезновения Анны Янсоне.
Анна Янсоне - 34-летняя мама двоих детей, которая 1 ноября вместе со своей четырехмесячной дочерью ушла из дома в Риге на улице Петерсалас. Тело малышки обнаружили на следующий день в арендованном автомобиле в лесном массиве в Валгундской волости. Анну Янсоне продолжают искать.
Руководитель Bezvests.lv выступает за продуманные, согласованные с полицией поиски пропавшей, исходя из сложности самого дела, а также опасной местности.
"Мне пишут, что какие-то люди ведут какие-то поиски. А я считаю, что такие поиски ведет полиция. Там очень много неизвестного. Есть смерть ребенка, есть пропавшая мама и много вопросов, неясностей. Из этого сейчас делают какие-то самостоятельные поиски без полиции. Я считаю, что так не должно быть. Это неправильно.
Как человек может со стороны оценить работу? Я вижу это изнутри, я вижу, что работает полиция, просто нет этого ажиотажа, нет этой рекламы.
Люди просто привыкли к такому - если что-то происходит, то выкладывается в TikTok из серии "Я поехал на поиск" - выложил пост, "Я доехал на поиск" - выложил пост, а теперь "Я иду по лесу" - выложил пост, "Вот здесь я увидел шишку, поднял ее" - выложил пост. Вот так они привыкли".
В то же время Александр Фаминский не берется отвечать за полицию, почему в данном случае не были объявлены массовые поиски, но предполагает, что это из-за опасности местности.
"И так трагизма много в этой ситуации, много вопросов. И сейчас сказать "Приезжайте все кому не лень"... приедет туда 5000 человек, что там будет?
Люди начнут бродить, где-то падать, кто-то будет снимать свой блог, кто-то будет что-то еще делать, и вообще будет хаос, и толку от этого никакого не будет.
...Поиски надо вести грамотно. То есть выделить какой-то участок, квадратик и его проверять внимательно и тщательно. Bezvests.lv умеет искать людей. Есть люди, которые не умеют их искать. (...)
Если взять этот случай, то я приехал - с одной стороны болото, в другом месте идешь, вроде как такое полуболотце, и идут такие следы туда, прямо в болото. Я взял эти лыжи специальные, у нас есть опыт хождения по болоту, и пошел туда. Метров через 20 я уже чувствую - ты идешь по холодцу, то есть все у тебя ходит. А какой-то просто человек, который переживает эту ситуацию, приедет, увидит какие-то следы, побежит туда и там же и останется, и утонет. Я палку взял, и она вся ушла туда. Палка двухметровая.
Там территория очень тяжелая для поисков, и там опасно. Надо думать о своей безопасности в первую очередь".
По словам Александра, сначала полиция провела свои внутренние поисковые мероприятия, потом у них образовался участок, который они попросили проверить Bezvests.lv, что они и сделали. И в будущем, если полиция снова даст указания и попросит о помощи на конкретном участке, Bezvests.lv обязательно откликнется и призовет в том числе добровольцев. "Мы запустим наше приложение. Люди загрузят его, и мы сможем их скоординировать, сориентировать и проверить местность", - поясняет он.
А пока Фаминский призывает обратить внимание на призыв полиции о видеорегистраторах на конкретном участке - это сейчас самая ценная информация.
Обращение Госполиции:
Ведутся поиски записей с видеорегистраторов в транспортных средствах, которые 1 ноября с 11:00 до 17:00 двигались между населенным пунктом Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и населенным пунктом Кудра (Вентспилсское шоссе, А10).
Жителей с записями видеорегистраторов призывают связаться с Госполицией, позвонив по номеру телефона 67 086 678 или 110 либо написав на электронную почту meklesana@riga.vp.gov.lv.
Исходя из своего опыта, руководитель Bezvests.lv предположил, что дело Анны Янсоне будет раскрыто. "Только надо немножко подождать", - говорит он.
"Единственное, чего мне больше всего не хотелось бы, чтобы люди поддавались этому ощущению быть судьями и вешать на людей ярлыки.
Не надо ничего ни про кого говорить. Пока никто вообще ничего не знает.
Про этот случай, что пропала сейчас мама, тоже пишут всякие мысли, нам пишут - не надо ее искать, потому что она такая-сякая. Ну, никто же не знает, что на самом деле произошло. Я говорю: "Как это не искать?". Надо искать. Не надо быть нам сейчас судьями, нам надо сначала найти, а потом уже полиция, судмедэксперты и вообще куча людей дадут свою оценку этому".
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