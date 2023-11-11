"Полиция работает, но без рекламы и ажиотажа". Руководитель Bezvests.lv против любителей

​По словам Александра, сначала полиция провела свои внутренние поисковые мероприятия, потом у них образовался участок, который они попросили проверить Bezvests.lv, что они и сделали. И в будущем, если полиция снова даст указания и попросит о помощи на конкретном участке, Bezvests.lv обязательно откликнется и призовет в том числе добровольцев. "Мы запустим наше приложение. Люди загрузят его, и мы сможем их скоординировать, сориентировать и проверить местность", - поясняет он.

А пока Фаминский призывает обратить внимание на призыв полиции о видеорегистраторах на конкретном участке - это сейчас самая ценная информация.

Обращение Госполиции: Ведутся поиски записей с видеорегистраторов в транспортных средствах, которые 1 ноября с 11:00 до 17:00 двигались между населенным пунктом Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и населенным пунктом Кудра (Вентспилсское шоссе, А10). Жителей с записями видеорегистраторов призывают связаться с Госполицией, позвонив по номеру телефона 67 086 678 или 110 либо написав на электронную почту meklesana@riga.vp.gov.lv.

Исходя из своего опыта, руководитель Bezvests.lv предположил, что дело Анны Янсоне будет раскрыто. "Только надо немножко подождать", - говорит он.

"Единственное, чего мне больше всего не хотелось бы, чтобы люди поддавались этому ощущению быть судьями и вешать на людей ярлыки.

Не надо ничего ни про кого говорить. Пока никто вообще ничего не знает.

Про этот случай, что пропала сейчас мама, тоже пишут всякие мысли, нам пишут - не надо ее искать, потому что она такая-сякая. Ну, никто же не знает, что на самом деле произошло. Я говорю: "Как это не искать?". Надо искать. Не надо быть нам сейчас судьями, нам надо сначала найти, а потом уже полиция, судмедэксперты и вообще куча людей дадут свою оценку этому".

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