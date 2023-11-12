В субботу в Лондоне прошел марш в поддержку палестинцев, уже четвертый по счету после октябрьской атаки ХАМАС против Израиля 7 октября. В нем приняло участие около 300 тыс. человек.
В Лондоне состоялся 300-тысячный марш в поддержку палестинцев, задержаны более 100 противников демонстрации
К сегодняшней акции было приковано особое внимание, поскольку в это же время в центре Лондона по традиции проходили мероприятия по случаю Дня памяти павших — 11 ноября в стране ежегодно поминают всех погибших в войнах с участием Великобритании.
Пропалестинский марш с призывом к перемирию в Газе стартовал утром в центре Лондона в Гайд-Парке и стал самой крупной демонстрацией с начала войны между Израилем и ХАМАС. Он прошел в целом мирно, и многие люди даже взяли с собой детей.
Вот что говорили некоторые участники шествия:
- Англичанин Гедеон, например, сказал, что он верит в мир и не поддерживает ХАМАС, но все же ему не по душе то, что британское правительство безусловно поддерживает Израиль.
- Кейт из Социалистической партии говорит, что пришла на марш, потому что считает, что-то, что происходит сейчас — это кошмарный гуманитарный кризис, гибнут люди, и она хочет, чтобы это остановилось. А кроме того, социалисты исторически всегда поддерживали Палестину.
- Живущий в Вулверхэмптоне на северо-западе Англии иранец Джавад убежден в одном — что мир наступает после переговоров. Именно этого он, по его словам, ждет, и на них надеется. Пока же справедливости в мире он не видит.
Полиция задержала более 100 человек, в основном представителей крайне правых группировок, которые протестовали против поведения марша, вели себя агрессивно и кидали в полицейских различными предметами.
Хотя, как собщал в начале марша наш корреспондент Андрей Козенко, в рядах демонстрантов не было видно плакатов в поддержку ХАМАС, сейчас полиция ведет поиск людей, принимавших участие в демонстрации и выражавших поддержку действиям ХАМАС. В Британии, напомним, радикальная группировка признана террористической.
В рядах демонстрантов раздавались крики «свободу Палестине», «перемирие сейчас», «позор Сунаку» и «от реки до моря» (имеется в виду территория от реки Иордан до Средиземного моря).
Министр внутренних дел Суэлла Браверман ранее просила полицию рассматривать последний призыв как «выражение желания стереть Израиль с лица земли».
В свою очередь, пропалестинские активисты утверждают, что этот лозунг касается «права всех палестинцев на свободу, равенство и справедливость».
По конец марша, когда полиция стала намекать участникам демонстрации, что пора разойтись и отправиться по домам, некоторые участники демонстрации стали запускать в небо петарды.
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Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.