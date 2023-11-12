В Лондоне состоялся 300-тысячный марш в поддержку палестинцев, задержаны более 100 противников демонстрации

Акция в Лондоне Фото: Getty Images

Полиция задержала более 100 человек, в основном представителей крайне правых группировок, которые протестовали против поведения марша, вели себя агрессивно и кидали в полицейских различными предметами.

Хотя, как собщал в начале марша наш корреспондент Андрей Козенко, в рядах демонстрантов не было видно плакатов в поддержку ХАМАС, сейчас полиция ведет поиск людей, принимавших участие в демонстрации и выражавших поддержку действиям ХАМАС. В Британии, напомним, радикальная группировка признана террористической.

В рядах демонстрантов раздавались крики «свободу Палестине», «перемирие сейчас», «позор Сунаку» и «от реки до моря» (имеется в виду территория от реки Иордан до Средиземного моря).

Министр внутренних дел Суэлла Браверман ранее просила полицию рассматривать последний призыв как «выражение желания стереть Израиль с лица земли».

В свою очередь, пропалестинские активисты утверждают, что этот лозунг касается «права всех палестинцев на свободу, равенство и справедливость».

По конец марша, когда полиция стала намекать участникам демонстрации, что пора разойтись и отправиться по домам, некоторые участники демонстрации стали запускать в небо петарды.

Акция в Лондоне Фото: PA Media

Контекст Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC

Серая линия Фото: BBC

Нападение ХАМАС на Израиль